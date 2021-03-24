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الاستعداد لإطلاق أول قناة إخبارية مباشرة عالمية مختصة برياضة السيارات

ستستضيف استديوهات لندن وميامي خدماتِ قناة إخبارية مباشرة عالمية مختصة بالسيارات ورياضتها.

الاستعداد لإطلاق أول قناة إخبارية مباشرة عالمية مختصة برياضة السيارات

تستعد شبكة موتورسبورت، الشركة الرقمية الرائدة عالمياً والمختصة بتغطية كامل أخبار السيارات ورياضتها بجمهورها البالغ 56 مليون زيارة شهرية من جميع أنحاء العالم، لإطلاق أول قناة إخبارية مباشرة عالمية مختصة بالسيارات.

وستقدم منصة "موتورسبورت. تي في مباشر" الأخبار العاجلة فور حدوثها من جميع أنحاء العالم ضمن منصة "موتورسبورت. تي في" المخصصة للمحتويات الرقمية المرئية والمسموعة.

وستتم استضافة هذه الخدمة من استديوهات لندن وميامي مع ملخصات إخبارية على رأس الساعة، وكذلك كل نصف ساعة، مع بث أخبار متواصلة بينها. وبشكل مماثل للمحطات الإخبارية المباشرة الشهيرة، فستكون هناك تغطية شاملة لأحدث الأخبار وأهمها بشكل متواصل.

 

تصوير: صور موتورسبورت

وكجزء من تغطية شبكة موتورسبورت الإخبارية العالمية لجميع ما يتعلق بالسيارات ورياضتها، فإن القناة المباشرة ستغطي الأخبار من جميع أنحاء العالم، وستركز على البطولات والسلاسل الكبيرة في عالم رياضة السيارات مثل الفورمولا واحد، الفورمولا إي، سباق لومان 24 ساعة، ناسكار وإندي كار. كما ستلقي الضوء على أهم المواضيع من السلاسل الأخرى.

سيبدأ الانطلاق التمهيدي للقناة مع ملخصات أسبوعية بدءاً من يوم الاثنين 29 مارس/ آذار، مباشرة بعد أول جولة البحرين الافتتاحية في موسم 2021 للفورمولا واحد، وسيتواصل عمل القناة خلال الأشهر التالية. وسيبدأ بث الملخصات المباشرة من شهر أبريل/نيسان، بينما ستنطلق القناة للعمل بالشكل الكامل بدءاً من آخر الصيف.

وبالإضافة إلى البث الحيّ عبر منصة موتورسبورت.كوم، ستستعمل القناة قارئ الفيديو المدمج كذلك ضمن منصة "موتورسبورت.تي في". عبر هذه الأداة، يمكن بثّ ودمج مقاطع الفيديو القصيرة ضمن مقالات ذات صلة في منصات شبكة موتورسبورت العالمية الرائدة: موتورسبورت.كوم، أوتوسبورت.كوم، موتور1.كوم و"إنسايد. إي فيز"، علاوة على القنوات الخاصة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تصوير: صور موتورسبورت

وقد شهدت شبكة موتورسبورت نمواً واضحاً للغاية خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، لتصبح الوجهة الأولى لجميع متابعي ومحبي السيارات ورياضتها حول العالم. نتيجة لذلك، اتجهت أشهر العلامات التجارية العالمية لإطلاق قنواتها الخاصة الرسمية معها، مثل مرسيدس، ناسكار، بورشه، بطولة العالم للراليات، أودي، لامبورغيني، جاغوار، بطولة السيارات السياحية البريطانية، منافسات روكو العالمية وغيرها الكثير، حيث يتم إنتاج وتوزيع المحتوى عبر "استديوهات موتورسبورت" الخاصة ضمن الشبكة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك العلامات التجارية تستفيد من أرشيف الصور الهائل الذي تمتلكه الشبكة مع "صور موتورسبورت" التي تضم أكثر من 26 مليون صورة من بينها تلك التي تغطي 70 عاماً من تاريخ السباقات.

وسيتم دمج منصة "موتورسبورت.تي في" ضمن النظام الرقمي لـ شبكة موتورسبورت بشكل كامل، بحيث يصل إلى ما يقارب 56 مليون زيارة شهرية لمنصات الشبكة العالمية. ما يعني المزيد من التواصل والتفاعل بين العلامة التجارية وجمهورها العالمي من المتابعين.

 

تصوير: صور موتورسبورت

وهناك خطط كذلك لتمديد التغطية الإخبارية بحيث تشمل الرياضة الإلكترونية. ما يمهد الطريق لتغطية كاملة مباشرة لسباق لومان 24 ساعة ضمن لغات متنوعة. حيث يمتلك موقع موتورسبورت.كوم حالياً نسخاً بـ 15 لغة.

 

تصوير: صور موتورسبورت

وقال جايمس آلين رئيس شبكة موتورسبورت: "كنا على الدوام نعدُ بالتحرك سريعاً وبشكل حاسم، وهذه المبادرة من قبل شبكة موتورسبورت تضعنا في موقع الريادة فيما يتعلق بالتغطية الرقمية لمجريات عالم السيارات ورياضتها، وتنقلنا إلى المستوى التالي. هناك عدة نواحٍ أساسية لهذه الاستراتيجية: تقديم خدمة إخبارية متواصلة ضمن منصة رقمية للبثّ عبر الإنترنت يمكن للمتابعين الوصول إليها بسهولة عبر أي جهاز ليتابعوا آخر وأحدث الأخبار. إضافة إلى مقاطع الفيديو ذات الصلة ضمن هذه الخدمة والتي ستكون مدمجة ضمن المواقع الإلكترونية التابعة للشبكة وكذلك ضمن قنواتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك رفع عدد ملفات الفيديو القصيرة التي يمكن تزويدها للمتابعين ضمن جميع منصاتنا".

واختتم: "التفاعل مع الجمهور وقنوات التواصل الاجتماعي إضافة إلى الإنصات لآراء المتابعين، جميعها أمور عززت من موقعنا منذ البداية. لدي خبرة بالعمل في التلفزيون منذ بدايات التسعينات، وما نجحنا بتحقيقه اليوم ضمن هذا المجال عبر التقنيات التي منحتنا القدرة على العمل عن بعد، وتطوير كل هذا بالرغم من الجائحة العالمية التي ضربت الكوكب، لهو أمر رائع حقاً".

 

تصوير: صور موتورسبورت

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