الاحتفال بتراث فيراري العريق في سباقات لومان ضمن مهرجان "بالم بيتش كافاللينو" بنسخته الـ 32
سيستضيف منتجع "ذا بريكرز بالم بيتش" 24 سيارة فيراري شاركت في سباق التحمل الأشهر والأصعب في العالم، لومان 24 ساعة، وذلك يوم 28 يناير/كانون الثاني المقبل.
في كل يناير، تتحول منطقة "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى أعرق وأضخم معرض سيارات فيراري في العالم.
حيث يمثل مهرجان "بالم بيتش كافاللينو كلاسيك" احتفالية خالصة بعلامة السيارات الأشهر في العالم، فيراري. وذلك بنسخته الـ 32 مع نكهة خاصة هذه المرة بمشاركات الحصان الجامح في سباق لومان 24 ساعة على مرّ التاريخ.
يقام الحدث المنتظر بين يومي 27 - 29 يناير في منتجع "ذا بريكرز بالم بيتش"، وسيتضمن مهرجان هذا الموسم 150 سيارة فيراري، حيث تحتفل عدة طرازات بالذكرى السنوية لها، من بينها 70 عاماً على طرازات 250أم.أم، 340 أم.أم، 625 تي.أف و735 سبورت، جميعها من إنتاج عام 1953. إضافة لطرازات 1963، 330أم.أم، 330 أل.أم.بي و250 بي، التي تحتفل بالذكرى الـ 60 لها.
تصوير: كانوسا إيفنتز
لكن الاهتمام الأكبر بحدث هذا العام يتجه إلى التاريخ العريق الذي تمتلكه فيراري في سباق لومان 24 ساعة الشهير.
حيث سيكون عام 2023، الذكرى المئة على انطلاقة هذا السباق الأسطوري، وتعود أولى مشاركات فيراري فيه إلى 1949، حيث حققت عدة انتصارات ضمن فئتها إضافة إلى 9 انتصارات إجمالية منذ ذلك الحين.
وستتواجد 24 سيارة فيراري مشاركة في سباق لومان 24 ساعة ضمن الحدث يوم 28 يناير.
حيث قال لويجي أورلانديني المدير التنفيذي لدى "كافاللينو وكونوسا": "في 2022، احتفلنا بالذكرى الـ 75 لـ فيراري مع مجموعة متميزة من الطرازات خلال كل عام على مرّ المواسم، والآن نودّ الاحتفال بمشاركة عريقة أخرى لحدث أيقوني في عالم سباقات السيارات: لومان 24 ساعة".
الصورة من قبل: كانوسا إيفنتز
الصورة من قبل: كانوسا إيفنتز
الصورة من قبل: كانوسا إيفنتز
الصورة من قبل: كانوسا إيفنتز
وبوصفه أحد أكبر المهرجانات الشتوية الخاصة بعالم السيارات في العالم، يقدم "كافاللينو كلاسيك" على الدوام تجربة مثيرة للغاية مليئة بأجمل السيارات، مع أفضل المأكولات والمناظر الطبيعية الخلابة وغيرها الكثير.
تُباع التذاكر لمهرجان كافاللينو كلاسيك 2023، يوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، كما يمكن لمالكي السيارات المؤهلة للتواجد، التواصل على العنوان التالي: classic@cavallino.com، من أجل ضمان تواجد سياراتهم ضمن العينة المختارة للحدث.
كما يمكن لجميع المهتمين والمتابعين المشاركة في النقاشات الخاصة بهذا الموضوع ضمن منصة "فيراري تشات".
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