اعتماد "صور موتورسبورت" وكالة رسميّة لسلسلة إكستريم إي

اختيرت "صور موتورسبورت" لتكون وكالة الصور الرسميّة لسلسلة إكستريم إي التي تُعدّ رياضة المحرّكات الجديدة المثيرة التي تخوض غمار التحديات المناخيّة الأقسى على وجه الأرض لإظهار تأثير التغيّرات المناخيّة في العالم. وستعمل شبكة موتورسبورت، التي تملك أكثر من 26 مليون صورة في مجموعة ترخيصها، على توفير جميع صور السلسلة والفرق التسعة المشاركة.

ولا تُعدّ هذه بالمهمّة السهلة كون سباقات إكستريم إي ستفرض تحديات جمّة تشمل البيئات القاسية التي ستُنتج الغبار، والرمل والرطوبة، فضلًا عن صعوبة الاتّصال بشبكة الانترنت، والتعقيدات الإضافيّة للاقتراب من أحداث التسابق كون مسارات السباق لا تتّبع الطرق التقليديّة التي توفّر نقاط المتابعة الاعتياديّة.

صور موتورسبورت الوكالة الحصرية لبطولة اكستريم اي تصوير: صور موتورسبورت

لكنّ فريق "صور موتورسبورت" تجهّز لأشهر لتجاوز هذا التحدي. فمن خلال الخبرة والمعارف التي تمّ جمعها على مرّ الأعوام كوكالة الصور الرائدة التي تُغطّي أحداث الفورمولا واحد والفورمولا إي المباشرة، إلى جانب الاستعانة بخبراء رالي داكار وبطولة العالم للراليات، فإنّ صور موتورسبورت أصبحت متجهّزة بأفضل ما يكون لهذا التحدّي.

وإلى جانب تحديات التسابق في المناطق الوعرة المعزولة تأتي التحديات اللوجيستيّة لتوزيع الصور من الحدث. تملك "صور موتورسبورت" خدمة توزيع صور مثبتة تكنولوجيًا، ما يعني أنّ الصور تكون متاحة على منصّة "صور موتورسبورت" للزبائن تقريبًا حال التقاطها. يُساعد ذلك زبائن "صور موتورسبورت" على توفير تغطية حيّة لسباقات السلسلة، ويمنحهم أفضليّة على منافسيهم في هذا الجانب. تستضيف "صور موتورسبورت" مجموعة صور رياضة المحرّكات الأضخم في العالم، بما في ذلك سجلٌ قياسيٌ لتاريخ بطولة العالم للفورمولا واحد الكامل.

اجتذبت سلسلة إكستريم إي مجموعة فرق عالية الجودة من قبل بعض أبرز الأسماء في عالم رياضة المحرّكات مثل لويس هاميلتون، ونيكو روزبرغ، وجنسن باتون، وشيب غاناسي، ومايكل أندريتي إلى جانب سائقين مثل مولي تايلور، وكلاوديا هورتغن وجايمي شادويك. وفي ظلّ اعتماد مبدأ التساوي فإنّ على كلّ فريق الاستعانة بسائق وسائقة يتنافسان بعدلٍ في ما بينهما لبلوغ المجد.

وستُقام أحداث السباق في الكثبان الرمليّة الواسعة في المملكة العربيّة السعوديّة ضمن جائزة الصحراء، ومن ثمّ ساحل السينيغال وأفريقيا الوسطى (جائزة المحيط)، كانغرلوسواك وغرينلاند (جائزة القطب)، بارا والبرازيل (جائزة الأمازون) والأرجنتين للجولة الختاميّة (جائزة الجليد).

صور موتورسبورت الوكالة الحصرية لبطولة اكستريم اي تصوير: صور موتورسبورت

ومن أجل دعم موقع بطولة إكستريم إي على صعيد الاستدامة، ستكون "صور موتورسبورت" شركة الصور الوحيدة التي تلتقط الصور للسلسلة، ما يعني خفض أعداد المسافرين إلى الحدث، على أن تتمّ خدمات التعديل والخدمات الأخرى التقنيّة عن بعد في لندن.

كما ستدعم شبكة موتورسبورت رسائل وأهداف بطولة إكستريم إي على صعيد احترام البيئة والتعدّد وهي فخورة بأن تكون جزءًا من هذه الرحلة الجديدة.

وقال أليخاندرو عجاج مؤسّس سلسلة إكستريم إي ومديرها التنفيذي: "تُقام سلسلة إكستريم إي في مواقع أيقونيّة، وتشهد مشاركة أبرز السائقين، فضلًا عن صيغة تسابق محتدمة جنبًا إلى جنب، وهو ما يُترجم إلى عرضٍ ملحمي لمشاهدته بالرغم من أنّه يأتي مع تحديثات تقنيّة ولوجيستيّة ضخمة. نشعر بثقة عالية في أنّ ستيفن وفريق صور موتورسبورت يملكان الخبرة والموهبة المناسبتَين لإظهار رياضتنا إلى العالم لمتابعتها ولا يسعني الانتظار لرؤية النتائج قريبًا عبر جائزة الصحراء".

صور موتورسبورت الوكالة الحصرية لبطولة اكستريم اي تصوير: صور موتورسبورت

ستيفن تي، المدير الإداري لصور موتورسبورت: "كمدير إداري لصور لات فإنّني متحمّسٌ جدًا لاختيارنا كوكالة الصور الرسميّة للموسم الأوّل من سلسلة إكستريم إي. سنبعث بفريق مصوّرين متنوّع بمواهب تمتدّ من بطولة العالم للراليات، ورالي داكار، والفورمولا إي والفورمولا واحد ونشعر بأنّ ذلك سيسمح لنا بالتقاط هذا النوع الجديد والمختلف من سلسلة رياضة المحرّكات التي ستنطلق في 3 أبريل في صحراء السعوديّة".

جايمس ألين، رئيس شبكة موتورسبورت: "أحببت مشروع إكستريم إي هذا منذ أن تحدّث عنه أليخاندرو عجاج للمرّة الأولى ونحن فخورون باستعانتهم بفريقنا الرائد. سيكون عرضًا بصريًا مدهشًا ولا يسعني الانتظار لرؤية الصور التي يوزّعها فريق ستيفن حول العالم. لكن بخلاف ذلك فإنّني أعشق هدف ومغزى سلسلة إكستريم إي الواضح لترويج الاستدامة والتنوّع وإظهار مدى تغيّر عالمنا سواءً عالم رياضة المحرّكات أو العالم الأوسع. كلّ من يتابع شبكة موتورسبورت سيعلم كم دافعنا عن حاجة رياضتنا لإثبات مغزاها".

صور موتورسبورت الوكالة الحصرية لبطولة اكستريم اي تصوير: صور موتورسبورت