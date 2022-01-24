اختتام سباق «ريد بُل شل» في عجمان

أقيم سباق «ريد بُل شل» بنظام التنافس ضد الساعة وجهاً لوجه بين سيارتين؛ حيث عمد كل سائق إلى رفع السيارة وقيادتها على عجلتين جانبيّتين، وتم تحديد الفائز على مبدأ الإقصاء، أي أن المواجهة الثنائية بين السائقين تنتهي باستبعاد الخاسر.

وسمحت اللجنة المنظمة للحدث بمشاركة سيارات أصلية أو معدّلة ذات دفع رباعي أو ثنائي، مجهزّة بكافة معدات السلامة، وتم إخضاعها جميعها لمعاينة فنية للتأكّد من أهليّتها لخوض السباق. أما اختيار المتنافسين في السباق فتمّ بعد جولة تصفيات خضع لها كل المشتركين، كما تم اختيار المتأهلين أصحاب أسرع أوقات في التصفيات لخوض البطولة وجهاً لوجه.

وأتى هذا السباق متزامناً مع حملة «أجمل شتاء في العالم» في دولة الإمارات وكجزء من مشاركة إمارة عجمان في هذه الحملة الوطنية الترويجية الموحدة للدولة، والتي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية في الإمارات في موسم الشتاء، والتعرّف إلى المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة في شتى مناطقها، والاحتفاء بالمزايا والمعالم المميزة التي تنفرد بها كل إمارة.

وعن السباق، قال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن مثل هذه الفعاليات الترفيهية تسهم بشكل لافت في جذب الزوار المحليين من داخل الإمارات، مؤكداً سعي الدائرة الدائم إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم للفعاليات الترفيهية ورعاية مختلف النشاطات والمبادرات التي تستضيفها الإمارة بما يضمن الارتقاء بجميع مجالات الحياة، ويسهم في تطور الإمارة وجعلها من أهم المدن المحتضنة للفعاليات السياحية والترفيهية المميزة.

وأوضح الجزيري أن فعاليات سباق «ريد بُل شل» وغيرها من الفعاليات التشويقية تأتي ضمن خطط سياحة عجمان الرامية إلى تعزيز النشاط السياحي في الإمارة، من خلال تنظيم أنشطة نوعية ومتميزة تحظى باهتمام عدد كبير من سكان الإمارة وزوارها، والترويج للإمارة كوجهة سياحية بارزة وحاضنة للفعاليات المميزة في الدولة.

وأقيم سباق «ريد بُل شلّ» لأول مرة على قمة جبل حفيت في مدينة العين قبل نحو 11 عاماً، ليشرّع الأبواب لإقامة هذه العروض والمنافسات في إطار رياضة منظّمة ذات قواعد وقوانين محددة، وعلى مضمار يراعي كافة شروط السلامة والأمان بعدما كانت تقام على الطرقات العامة في السابق.