"إنسايد إي.فيز" تعلن عن مواعيد إقامة فعالية "الأيام الكهربائية الرقمية" 2021

بمناسبة يوم الأرض 2021، وبعد حدث أولي افتتاحي أقيم في إيطاليا بداية عام 2021، أعلنت شبكة موتورسبورت عن استضافة "إنسايد إي.فيز" لأول فعاليةٍ من فعاليات "الأيام الكهربائية الرقمية" في الولايات المتحدة الأمريكية شهر سبتمبر المقبل.

سيقام الحدث على مدار يومين وسيكون افتراضياً ومُتاحاً للدخول بشكل مجاني من قبل الجميع. هدف هذه الفعالية يتمحور حول الاحتفال، نشر الوعي والترويج لثورة المركبات الكهربائية الوشيكة في الولايات المتحدة.

ويتألف حدث "الأيام الكهربائية الرقمية" من سلسلة فعاليات رقمية على مدار يومين تتضمن مقالات، مقابلات، تحليلات واجتماعات مباشرة على الهواء، وغيرها الكثير. ويتصادف موعد الحدث مع يوم "الانبعاث الكربوني الصفري (المعدوم)" يوم 20 سبتمبر، ويسبق مباشرة بداية الأسبوع الوطني للقيادة الكهربائية ما بين 25 سبتمبر إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول.

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وستتم استضافة العديد من هذه الفعاليات الرقمية من قبل "إنسايد إي.فيز" ومحرريها المرموقين. من بينهم: كايل كونور، توم مولوغني، وغيرهم.

وستضم هذه الفعاليات الرقمية كذلك ممثلين عن مصنّعي السيارات الكهربائية، سواء مدراء تنفيذيين أو مهندسين يعملون في مجال التطوير. إضافة إلى خبراء في مجالات أخرى ذات صلة، وكذلك "مؤثرين" من مواقع التواصل الاجتماعي، سيتواجدون جميعاً كضيوف شرف ضمن الحدث.

ويمثل حدث "الأيام الكهربائية الرقمية" أداة رقمية قيّمة تُرشد الناس إلى طريق شراء وامتلاك مركبة كهربائية، وذلك بفضل دليل الشراء الذي سيتواجد ضمن موقعَي www.electricdays.us وwww.insideevs.com. حيث ستستضيف هاتان المنصّتان الرقميتان محتوياتٍ سمعية وبصرية تهدف إلى إيضاح وإعلام الناس حيال الحلول التي تقدمها المركبات الكهربائية، وتساعدهم على تكوين صورة أوضح لها.

وستستغل "إنسايد إي.فيز" حدث "الأيام الرقمية الكهربائية" للإعلان عن نتائج أولى استطلاعاتها المتعلقة بالمركبات الكهربائية. وستتضمن نتائج ذلك الاستبيان بيانات قيمة من قبل آلاف المشاركين، تمثل طيفاً واسعاً من جميع المهتمين بهذا المجال، سواء أكانوا أشخاصاً عاديين يتطلعون لشراء أولى أو ثاني سيارة كهربائية أم مهتمين بالاستثمار. وتم تصميم أسئلة الاستبيان من قبل محرري "إنسايد إي.فيز" بمساهمات من قبل محللين وخبراء مبيعات.

وسيتم الكشف عن المزيد من المعلومات والتفاصيل حيال الحدث خلال الأشهر المقبلة حالما يتم تأكيد الحضور وتواجد الرعاة والشركاء.

من جهته، قال جون نيف، رئيس تحرير القسم العالمي في مجال السيارات ضمن شبكة موتورسبورت: "لطالما كانت ’إنسايد إي.فيز’ رائدة في مجال المركبات الكهربائية لعدة سنوات، وها نحن الآن هنا! ’الأيام الكهربائية الرقمية’ هي الطريق أمامنا من أجل تعريف الجمهور بمستقبل النقل الكهربائي وعرض فوائده، ليس فقط من الناحية البيئية ولكن من الناحية الحياتية كذلك. السيارة التالية التي ستشتريها يجب أن تكون كهربائية - ’الأيام الكهربائية الرقمية’ ستُظهر لك السبب، وستساعدك على اختيار الأفضل بالنسبة لك!".

بالمقابل، قال فيليبو سالزا، رئيس قسم السيارات ضمن شبكة موتورسبورت: "السيارة الكهربائية باتت أمراً واقعاً، لكن عملية الانتقال ما زالت في بدايتها. لا بدّ من شرحها للناس لأن التقنيات الجديدة يجب أن تُفهم قبل أن يتم تبنيها. لقد بدأنا هذه العملية مع ’الأيام الكهربائية’ في إيطاليا، ونحن نخطط لمواصلة ذلك في الولايات المتحدة والأسواق العالمية الأخرى".