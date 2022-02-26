إندي كار وشبكة موتورسبورت تكشفان نتائج أكبر استبيان عالمي للمتابعين

قدم المتابعون وجهة نظر إيجابية حيال الوضع الحالي للسلسلة مع التأكيد على "تنافسيتها" و"إثارتها".

أظهرت النتائج تحسناً في شعبية إندي كار بين الجمهور النسائي بينما تم اختيار رومان غروجان، باتو أوارد وهيليو كاسترونيفيس كأكثر السائقين شعبية بين جمهور السلسلة الشغوف بمتابعتها ضمن العديد من المنصات.

أعلنت شبكة موتورسبورت بالتعاون مع إندي كار أهم نتائج الاستبيان العالمي لمتابعي إندي كار 2022.

تم إطلاق الاستبيان شهر يناير/كانون الثاني من قبل شبكة موتورسبورت وشركة نيلسون سبورتس للتحليلات الرياضية.

وأُجري بـ 11 لغة ضمن موقع "موتورسبورت.كوم" ليشارك به 53 ألف متابع في 147 بلداً حول العالم.

وبشكل غير مفاجئ، شكل المتابعون الأمريكيون ما نسبته 56 بالمئة من المشاركين في الاستبيان، بينما ضمت البلدان الخمسة الأولى هي فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان وكندا ما يشير إلى تحسن شعبية السلسلة عالمياً.

وهذا النمو يعكس تنوع الجمهور نفسه حيث يشكل الأشخاص تحت 35 عاماً ما نسبته 37 بالمئة منهم 12.2 بالمئة سيدات.

من جهته، قال مارك مايلز الرئيس والمدير التنفيذي لدى شركة بينسكي: "سلسلتنا تعتبر مثيرة للاهتمام وتحظى بمتابعات عالية، إضافة إلى أنها تجتذب المواهب اليافعة إلى الحلبات".

من بين أهم الصفات التي يراها المتابعون في إندي كار، هي أنها "تنافسية"، "حماسية"، "ممتعة"، "تنمو باستمرار" و"خطرة".

النسبة الأكبر في المشاهدات كانت عبر التلفاز، عبر مزيج من منصات البثّ والقنوات المدفوعة، حيث تجاوزت منصات البثّ في أعداد المتابعة المنصات المجانية. كما أن قنوات التواصل الاجتماعي تشكل بدورها الوجهة الأولى لجميع الأخبار خارج يوم السباق.

وبناء على معطيات الاستبيان، يبدو تزايد الاهتمام بالرياضة الإلكترونية واضحاً حيث يعتبر أكثر من نصف المشاركين أنفسهم لاعبين. وهذه النسبة ترتفع إلى 85 بالمئة بين الجمهور من 16 - 24 عاماً و70 بالمئة بين الجمهور من 25 - 34 عاماً.

حيث قال جايمس ألبين رئيس شبكة موتورسبورت: "لقد كان من الرائع العمل على أكبر استبيان عالمي لمتابعي إندي كار على الإطلاق والوصول لهذه النتائج الرائعة".

وأكمل: "تمثل إندي كار سلسلة السباقات أحادية المقعد شديدة الانتشار في أمريكا الشمالية، وتمتلك حضوراً متميزاً بالفعل. واليوم يبدو أن حضورها العالمي بدأ بالازدياد مع سائقين من عدة جنسيات وتوزع جغرافي متنوع".

وبالرغم من جائحة كورونا، ما زالت العلامة الأمريكية تمتلك أعداد جمهور متميزة، مع زيادة قدرها 80 بالمئة في الرغبة بحضور أحد السباقات مباشرة.

من جهته قال نايجل غيتش نائب رئيس نيلسون سبورتس لقسم رياضة السيارات العالمية: "بعد النجاح الكبير مع الاستبيان العالمي لمتابعي الفورمولا واحد، كان من دواعي سرورنا العمل على استبيان عالمي آخر مع شبكة موتورسبورت. شراكتنا لا تتعلق فقط حول تقديم نظرة متميزة على نواحي مختلفة في عالم رياضة السيارات بل على الآراء المتعددة التي تساعد على نمو السلسلة بطرق تجذب المتابعين السابقين والجدد. أتطلع قدماً لإدارة الاستبيان التالي مع شبكة موتورسبورت".

وتم الكشف عن أهم ما خلص إليه استبيان إندي كار العالمي 2022 في الجولة الافتتاحية للموسم اليوم، بما في ذلك التوزع الجغرافي للمتابعين، اهتماماتهم ونظرتهم للرياضة وعلاقتهم مع الفرق والسائقين وغير ذلك.

الحلبات والمنافسة

أهم خمسة سباقات بنظر المتابعين هي: سباق إندي 500، لونغ بيتش، رود أمريكا، لاغونا سيكا وسان بيترسبورغ.

وعبر المتابعون عن سرورهم بالتنوع في الحلبات (شوارع، اعتيادية وبيضوية)، وذلك لأن ذلك يشكل اختباراً حقيقياً للموهبة، كما يشعرون بأن السلسلة الآن في وضع أفضل مما كانت عليه منذ 3 سنوات.

أهم الفرق والسائقين والسباقات

أكثر من 80 بالمئة من المتابعين يشجعون عدداً من الفرق والسائقين.

يميل المتابعون الأصغر سناً من 24 عاماً إلى تشجيع سائق واحد.

أما المتابعون من أمريكا الجنوبية والوسطى وآسيا يميلون لتشجيع سائقين أو أكثر.

وكان فريق بينسكي قد تلقى التصويت كأكثر الفرق تفضيلاً بين المتابعين تلاه فريق أندريتي أوتوسبورت وآرو مكلارين.

رومان غروجان ظهر كأكثر السائقين شعبية بنسبة 32 بالمئة أمام باتو أوارد وهيليو كاسترونيفيس وسكوت ديكسون وأليكسندر روسي.

أما أهم خمسة سباقات فهي إنديانابوليس 500، إنديانابوليس رود، ميد أوهايو، رود أمريكا وسانت بيترسبورغ.