إندي كار بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تطلق الاستبيان العالمي للمتابعين

أطلقت شبكة موتورسبورت اليوم الاستبيان العالمي لمتابعي إندي كار 2022، بالتعاون مع شركة نيلسن للإحصائيات.

وذلك بهدف جمع آراء المتابعين للسلسلة حول العالم. وسيكون هذا أكبر استبيان من نوعه في تاريخ إندي كار من 11 لغة ضمن جميع نسخ موقع "موتورسبورت.كوم".

حيث قال اس.جيه لودتكيه، نائب رئيس قسم التسويق في إندي كار: "لقد توسعت قاعدة جمهورنا محلياً وعالمياً بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الطبيعة الشرسة للمنافسات في رياضتنا مع النجوم التنافسيين على الحلبة".

وأكمل: "إنه الوقت المثالي لإكمال استبيان عالمي لجمهورنا وجمع الآراء ووجهات النظر حيال ما نقدمه. إن المتابعين هم أهمُ شركائنا في هذه الرياضة، ونحن نتطلع قدماً لمعرفة ما يرغبون به عبر شريكنا في هذا الاستبيان، شبكة موتورسبورت".

ويعتبر هذا أول استبيان عالمي للمتابعين تقوم به إندي كار. بينما كان آخر استبيان أجرته شبكة موتورسبورت، هو الاستبيان العالمي لمتابعي الفورمولا واحد 2021 بالتعاون مع الفورمولا واحد.

وتسعى إندي كار لجمع وجهات نظر في عدة مجالات، من بينها كيفية متابعة السباقات، المتابعة المباشرة والتعامل مع التغطية الإعلامية، إضافة إلى آراءٍ حول مستقبل الرياضة وكيفية تحسينها سواء لناحية الترفيه أو التنوع والشمول.

هناك كذلك أسئلة حول تفاعل الجمهور مع عالم الألعاب الإلكترونية الذي ينمو باطّراد، وكذلك الرياضة الإلكترونية، خاصة وأنّ "ألعاب موتورسبورت" تطور حالياً لعبة فيديو رسمية لـ إندي كار، وهي سلسلة ألعاب يترقبها المتابعون بشدة، من المتوقع أن تصدر في 2023.

من جهته، قال جايمس آلين رئيس شبكة موتورسبورت: "نحن نتطلع قدماً لسماع آراء المتابعين العالميين لسلسلة إندي كار، وهذا ما سيقدم وجهات نظر رائعة على الاتجاه الذي ستسير به مستقبلاً".

وأكمل: "بفضل سجلّنا الريادي في هذا المجال، فإن شبكة موتورسبورت تمثل شريكاً مثالياً لإكمال هذا الاستبيان وتقديمه إلى متابعي إندي كار حول العالم، بفضل انتشار منصاتنا الرقمية العالمية بوصفنا الوجهة الرائدة العالمية لجميع أخبار السيارات ورياضتها، إضافة إلى تغطيتنا المفصلة لمنافسات إندي كار، علاوة على النجاح الذي حققناه مؤخراً مع الاستبيان العالمي للفورمولا واحد والذي أظهر أن 29 بالمئة من متابعي الفورمولا واحد يتابعون إندي كار".

يشار إلى أن الاستبيان العالمي لمتابعي إندي كار 2022، مفتوح أمام الجميع للمشاركة من عمر 16 عاماً، وسيبقى متاحاً لما يقارب ثلاثة أسابيع، منطلقاً يوم العاشر من يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع الكشف عن النتائج في الجولة الافتتاحية لسلسلة ان تي تي إندي كار في سانت بيترسبورغ، فلوريدا، أواخر شهر فبراير/شباط.