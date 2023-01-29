إكستروم يتغلّب على شوماخر ليُحقّق لقبه الرابع في سباق الأبطال
أحرز ماتياس إكستروم بطل "دي تي ام" مرّتين لقبّه الرابع في سباق الأبطال في السويد بعد تغلّبه على ميك شوماخر سائق مرسيدس الاحتياطي في الفورمولا واحد في النهائيّ.
بعد أن فاز مرّتين في مواجهة مايكل شوماخر بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرّات في 2007 و2009، تمكّن السويدي من التغلّب على ابنه ميك في النهائيّ بعد ظهر اليوم الأحد.
وكان إكستروم قد شقّ طريقه نحو النهائيّ عبر التغلّب على ترافيس باسترانا في الدور الأوّل، قبل أن يُواجه يوهان كريستوفرسن ضمن مواجهتين متقاربتين للغاية في رُبع النهائي.
ودفع ذلك إكستروم إلى نصف النهائيّ في مواجهة مع تييري نوفيل سائق هيونداي ضمن بطولة العالم للراليا "دبليو آر سي". وكانت المعركة بينهما متقاربة للغاية كذلك، لكنّ إكستروم بطل العالم للرالي كروس كذلك في 2016 واصل الفوز بتلك المنافسات المتقاربة وساعده في ذلك كسر منافسه البلجيكي لنظام توجيهه في المواجهة الثانية.
أمّا نصف النهائيّ الآخر فقد جمع شوماخر بصديق والده وصديقه سيباستيان فيتيل المعتزل حديثًا للفورمولا واحد.
وكسب شوماخر المواجهة الأولى وذلك بعد اصطدام فيتيل بكومة ثلوج، واستغلّ شوماخر الإبن تلك الأفضليّة النفسيّة ليُحقّق الفوز بالمواجهة الثانية ويضمن عبوره إلى النهائي.
وعرفت المواجهة الأولى في النهائيّ استخدام سيارة بولاريس، حيث أحرز إكستروم الفوز بفارقٍ طفيفٍ بلغ 0.348 ثانية. لكنّه بسط سيطرته أكثر على المواجهة الثانية باستخدام سيارة "سوبركار لايت" ليُحقّق الفوز بفارق أكثر من ثانية بالرغم من اشتعال نيران صغيرة في قمرة قيادته.
أمّا أوليفر سولبرغ الذي دخل برنامج اليوم كأبرز المرشّحين على إثر فوزه بكأس الأمم أمسٍ السبت فقد خرج من ربع النهائيّ بعد خسارته على يد نوفيل.
من جهته خسر لقب النسخة الماضية سيباستيان لوب في مواجهة نوفيل في المرحلة الأولى، بالرغم من أنّ المعركة بينهما تطلّبت شوط كسر تعادل.
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