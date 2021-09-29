إعادة إطلاق موقع "إحصائيات موتورسبورت" بشكل جديد وميزات متميزة

موقع "موتورسبورت ستاتس.كوم"، التابع إلى ’شبكة موتورسبورت’، سرعان ما عزز مكانته كأكثر مواقع إحصائيات رياضة السيارات تميزاً وغنىً، مع تقديم بيانات ونتائج لأكثر من 2.500 حدث حول العالم، من الفورمولا واحد، مروراً بالفورمولا إي، إندي كار وانتهاءً ببطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

الموقع الجديد الذي أطلق اليوم، يقدم تجربة مستخدم محسنة للغاية مع ميزات تصفح جديدة تؤمن وصولاً سهلاً للبيانات بطريقة مثيرة للاهتمام. نتائج حصص التجارب والتصفيات، ملخصات للمسيرة المهنية لكل سائق، الروزنامات وتحليلات السباقات، كل ذلك يتم جمعه من 50 حدثاً كل عطلة نهاية أسبوع، عبر عدة مناطق حول العالم.

وبينما سيتم الحفاظ على شعار "إحصائيات موتورسبورت" المعروف، لكن سيتم تقديم تصميم أكثر جمالاً وجاذبية، بهدف تقديم المحتويات بأفضل طريقة ممكنة.

وباتت "إحصائيات موتورسبورت" عبر التفاعل الكبير من قبل جميع المتابعين والمهتمين برياضة السيارات، ركناً أساسياً لجميع الراغبين بالاطلاع على البيانات الإحصائية المقدمة بطريقة احترافية، لجميع الأطراف في هذا المجال سواء القنوات الناقلة أم الرعاة أم وسائل الإعلام.

وإضافة إلى تقديم أرشيف يغطي أكبر من مئة عام من المنافسات، فإن "إحصائيات موتورسبورت" تعتبر المزود الرسمي لجميع الهيئات الحاكمة في رياضة السيارات مثل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" و"تينسينت" وكامل نظام ’شبكة موتورسبورت’ المختص بالسباقات، عبر بيانات تفصيلية معمقة وتحليلات مفصلة.

كما أن الفورمولا إي، أول بطولة سيارات كهربائية في العالم، وأهم المنشورات الصحفية في هذا المجال مثل "جي بي ريسينغ" و"سبيد ويك"، تستعمل "إحصائيات موتورسبورت" لتعزيز تجربة مستخدمي مواقعها.

من جهته، قال غوستافو روتشي، المدير الإداري لدى "إحصائيات موتورسبورت": "إعادة التصميم الجديدة للموقع الإلكتروني ترفع جودة الخدمة إلى مستويات غير مسبوقة كي تقدم للعدد الكبير من محبي ومتابعي رياضة السيارات إضافة إلى المحترفين، خدمات لا تضاهى. وذلك عبر إضافة المزيد من الميزات وتحسين التصفح وتسهيل الوصول. ذلك ما يعني المزيد من القيمة لما نعتقد أنه محتوى متميز وفريد من نوعه. لدينا المزيد من خطط التحسين في المستقبل كذلك".