أين يمكن متابعة الجولة الثالثة من سباقات لومان الافتراضية من قبل "ألعاب موتورسبورت"

بعد أول جولتين مليئتين بالحماس، سينتقل السائقون للمشاركة في نوردشليفه بدءاً من يوم السبت الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

سباق نوربورغرينغ 8 ساعات الافتراضي سينطلق خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وسيكون السباق الأطول في سلسلة لومان الافتراضية حتى الآن.

سلسلة لومان الافتراضية نتيجة تعاون "ألعاب موتورسبورت" ونادي سيارات الغرب "إيه سي أو". وستكون ثالث جولات السلسلة في نوربورغرينغ، بينما سيكون سباق لومان 24 الافتراضي خاتمة السلسلة في 22 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتشهد السلسلة مشاركة أسماء كبيرة في عالمي السباقات الحقيقية والافتراضية مع 38 سيارة مشاركة.

وسيقوم مارتن هايفن المعلق الشهير لسباقات "دبليو إي سي" بالتعليق على مجريات الجولة، إلى جانب كريس ماكارثي ولويس ماكغلايد.

وستبدأ التغطية الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش يوم 13 نوفمبر.

وكانت أول جولتين قد شهدتا منافسات حماسية للغاية بنتائج غير قابلة للتوقع ضمن فئتي "إل أم بي2" و"جي تي".

وتحتل سيارة بايكوليس رقم 4 حالياً الصدارة بفارق نقطتين فقط ضمن فئة "إل إم بي2". وسيواصل فريق ريد لاين الفائز بجولة سبا مع نجميه فيليكس روزنكفيست، بونو هيس الضغط لتحقيق فوزٍ ثانٍ.

خلفهم مباشرة سيارة ريبيليون ويليامز التي تضم جاك أيتكن في تشكيلتها.

وضمن فئة "جي تي"، فإن المعركة أكثر احتداماً، مع تشارك سيارة بورشه رقم 91 وسيارة بي ام دبليو ريد لاين الصدارة. خلفهما سيارات أستون مارتن، كورفيت وفيراري.

وتشهد سلسلة لومان الافتراضية مشاركة سائقين حقيقيين ذوي خبرة كبيرة أمثال جنسن باتن، أليكس بالو، ستوفيل فاندورن، لويس ديليتراز وعدد من مشاهير سباقات المحاكاة، يخوضون السباقات الافتراضية طوال خمس جولات تتراوح مدتها ما بين أربع إلى 24 ساعة.

وهنا تفصيل بالمواعيد:

الجمعة 12 نوفمبر:

6:00 عرض التصفيات (غير متوفرة عبر قنوات "دبليو إي سي" وسباق لومان 24 ساعة)

6:10 بعد الظهر.– 6:30 بعد الظهر. / تصفيات "جي تي إي"

6:40 بعد الظهر.– 7:00 بعد الظهر. / تصفيات "إل إم بي2"

السبت 13 نوفمبر:

09:00 صباحاً.– 11:00 صباحاً. / التحمية

12:30 صباحاً. / عرض سلسلة لومان الافتراضية

1:00 بعد الظهر. / سباق سبا 6 ساعات

جولات سلسلة لومان الافتراضية:

الجولة الأولى: سباق مونزا 4 ساعات - 25 سبتمبر

الجولة الثانية: سباق سبا 6 ساعات - 16 أكتوبر

الجولة الثالثة: سباق نوربورغرينغ 8 ساعات - 13 نوفمبر

الجولة الرابعة: سباق سيبرينغ 6 ساعات - 18 ديسمبر