وصل الموسم الثالث من دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة "A2RL" إلى حلبة إيمولا الأسطورية في إيطاليا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، في خطوة تمثل تقدمًا هائلًا للسلسلة. وللمرة الأولى، خاضت سباقات السيارات ذاتية القيادة منافساتها على حلبة خارج حلبة ياس مارينا.

وشاركت فرق دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة الخمسة المحترفة، بوليموف (إيطاليا)، ويونيمور ريسينغ (إيطاليا)، وكينيتز (الإمارات العربية المتحدة)، وجامعة كونستركتور (ألمانيا)، وحاملة اللقب تي يو إم (ألمانيا)، على الحلبة الأسطورية لإظهار قدرة تقنيات القيادة الذاتية في دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة على تحقيق أداء متميز على أي حلبة في العالم.

ويُعد الانتقال إلى إيمولا خطوة كبيرة لدوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة وفرقها والجهة المؤسسة أسباير. ويُعد إقامة السباق هنا قفزة هائلة للسلسلة، إذ يُظهر إمكانية تكييف تقنياتها للقيادة الذاتية بسلاسة.

كما اختلفت صيغة السباق عن الفعاليات السابقة. ففي السابق، كان دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة يحتكر تقريبًا حلبة ياس مارينا لنفسه، وكان بإمكانه منح الفرق أوقاتًا محددة لإجراء الاختبارات. لكن ذلك لم يكن متاحًا في إيمولا، إذ كانت فعالية دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة جزءًا من عطلة نهاية أسبوع أوسع.

وهذا يعني أن السيارات ذاتية القيادة كانت تتشارك منطقة خط الصيانة مع سيارات يقودها بشر من فئات مختلفة. ومع توفر عشرة أيام فقط للاختبارات، تواجد دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة للمرة الأولى ضمن منطقة صيانة مفتوحة، ما أتاح للفرق وقتًا لتحقيق أقصى استفادة من الفترة القصيرة المتاحة.

ويُعد إتقان حلبة خلال عشرة أيام مهمة صعبة، لكن هذا أمر سيتعين على الفرق الاعتياد عليه مع توسع دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة وانتشاره مستقبلًا. وهذا لا يعني أن الفرق لم تكن تعرف إلى أين تتجه رغم ذلك...

وقبل السباق، مُنحت الفرق نسخة رقمية من إيمولا، وهي حلبة تشتهر بمعاقبة الأخطاء وبخصائصها الفريدة، بما في ذلك قمم المنعطفات العمياء، لاستخدامها على جهاز محاكاة دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة. وبينما كانت الفرق وسياراتها ذاتية القيادة تتعلم تخطيط حلبة جديدة، كان دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة قادرًا على التعامل مع التحديات اللوجستية والاستعداد لأي مشاكل محتملة.

وبينما يعرف الميكانيكيون والمهندسون والمحترفون المخضرمون في السباقات ما يمكن أن يحدث عندما يكون هناك إنسان خلف عجلة القيادة، فإن منظومة القيادة الذاتية قد تطرح أمرًا جديدًا وغير متوقع.

وأعرب جوش رولز، رئيس العمليات في دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة، عن رضاه عن سير التحضيرات، قائلًا: "إن قدرتنا على اختبار جميع جوانب الفعالية افتراضيًا منحتنا أفضلية هائلة. إن التقنيات التي نمتلكها متطورة للغاية، لكن توفير المزيد من الوقت للاختبارات أمر بالغ الأهمية. وهذا يعني أننا وصلنا جميعًا إلى إيمولا ونحن مستعدون جيدًا وجاهزون لخوض أول سباق لنا على حلبة جديدة ونحن ندرك تمامًا ما ينتظرنا".

Photo by: A2RL

ولم تغب أهمية التواجد في إيمولا وإظهار قدرات سيارات دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة للعالم الأوسع عن أليساندرو توتشي، المدير التنفيذي للشركة الأم لدوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة، أسباير، الذي قال: "إن الأداء الذي أظهرته الفرق خلال السباق هو نتيجة استراتيجية تطوير محددة بُنيت على أكثر من 5000 ساعة من اختبارات المحاكاة والسباقات في عام 2025".

"كان السباق في إيمولا خطوة أساسية لتطور دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة، ونحن فخورون بالنتائج التي حققتها الفرق ومنظمة دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة. إن نقل تلك التحضيرات إلى حلبة مثل إيمولا هو الطريقة التي نواصل بها رفع المستوى التنافسي لدوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة".

ومع تعلم الفرق كيفية التعامل مع التموجات والمطبات والمنعطفات والالتواءات غير المألوفة نسبيًا في إيمولا، ظهر فريق يونيمور ريسينغ في مركز الانطلاق الأول للسباق. وفي المركز الثالث، كان الفريق حامل اللقب تي يو إم أمام فرصة لتحقيق ثلاثية من انتصارات دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة، لكن هل تمكن من تحقيق ذلك؟

ومع انطلاق السباق، راقبت الفرق بقلق من داخل حظائرها. فعندما تكون السيارات على الحلبة، لا يمكنها التواصل مع السيارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكنهم رؤية ما تفعله السيارات، لكن لا شيء أكثر من ذلك. ولا يوجد متحكم خفي أو لاعب محترف مختبئ داخل شاحنة ويتحكم بالسيارات، فكل شيء يتم داخل السيارة، من أضواء الانطلاقة وحتى العلم المرقط.

وبعد لفة تحمية سريعة، توجهت السيارة حاملة اللقب تي يو إم إلى منطقة خط الصيانة بسبب مشكلة في المكابح، وكانت إعادة الضبط السريعة هي الفرصة الوحيدة للفريق للعودة إلى السباق، لكنها أثبتت عدم فعاليتها واستمرت المشكلة، ما أدى إلى انسحاب السيارة. لا ثلاثية انتصارات لفريق تي يو إم...

ومع بقاء أربع سيارات على الحلبة، خاض يونيمور وبوليموف منافسة متقاربة في المقدمة، بينما تأخر كونستركتور وكينيتز. وراقب المتفرجون على أمل أن يقوم فريق بوليموف بمحاولة تجاوز، واستمر الفارق في التقلص مع دخول السباق مراحله الأخيرة.

وبدا أن فريق يونيمور في طريقه إلى تحقيق الفوز، لكن عطلًا في أحد المستشعرات أدى فعليًا إلى تعمية السيارة، ما فعّل بروتوكولات السلامة وأدى إلى توقفها سريعًا. وكانت سيارة بوليموف، التي بقيت على بعد أقل من ثانية من السيارة المتصدرة طوال السباق، تسير خلفها عن قرب شديد، فلم تتمكن من الانحراف وتجنب السيارة المتعطلة. واصطدمت السيارتان، ما أدى إلى خروج كلتيهما من السباق.

وتحولت مجموعة من خمس سيارات إلى اثنتين فقط، وبينما أظهرت سيارة كونستركتور قوة محركها المزود بشاحن توربيني، فإنها لم تتمكن من اللحاق بسيارة كينيتز، التي عبرت العلم المربع لتحسم الفوز.

Photo by: A2RL

وكان ذلك انتصارًا تاريخيًا لهم ولأسباير ولدوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة. وقال عمر حنيف القاسم، رئيس فريق كينيتز وأول فائز دولي يُتوج، معلقًا: "إنها لحظة فخر كبيرة لنا جميعًا في كينيتز للفوز بأول سباق دولي لدوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة، والأهم من ذلك، تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية".

"لقد عمل الفريق بجد هائل لتحقيق هذا الإنجاز، ورؤية هذا الجهد يتحول إلى فوز يجعله أكثر تميزًا. كان سباقًا رائعًا ونظمته أسباير بشكل جيد للغاية، بعدما أنشأت منصة قوية لإظهار ما تبنيه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقنيات القيادة الذاتية. نحن فخورون بإعادة هذا الانتصار إلى الوطن وبكوننا جزءًا من تمثيل طموحات وقدرات دولة الإمارات على الساحة العالمية".

وحول انتصار كينيتز، أضاف ستيفان تيمابانو، الرئيس التنفيذي لأسباير: "تهانينا لفريق كينيتز من دولة الإمارات العربية المتحدة على الفوز المستحق. رفعت إيمولا مستوى التحدي، إذ طلبت من الأنظمة ذاتية القيادة خوض السباق جنبًا إلى جنب في بيئة مختلفة تمامًا، وولّدت بيانات قيّمة لتسريع المرحلة التالية من البحث والتطوير. وما رأيناه هنا يمنحنا مقياسًا جديدًا لكيفية أداء هذه الأنظمة وتكيفها تحت الضغط".

لقد تطورت التقنيات المعروضة بشكل ملحوظ مقارنة بعامها الأول في ياس مارينا. أصبحت السيارات أكثر ثقة، وبدأت شخصياتها المبرمجة في الظهور. وبينما نعم، فإن السائقين عبارة عن آحاد وأصفار، فإن الأشخاص الذين ابتكروهم لا بد أنهم تركوا جزءًا من أنفسهم فيهم؛ فقد تكون إحدى السيارات أكثر عدوانية، بينما تكون أخرى أكثر حذرًا من المخاطر، أو حتى أكثر رغبة في التجاوز. إنها كيانات فردية.

Photo by: A2RL

ومن السهل، ربما، النظر إلى دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة باعتباره "مجرد سباق"، لكن الأمر يتجاوز ذلك. وقد وافق على ذلك معالي فيصل البناي، مستشار رئيس دولة الإمارات لشؤون البحوث الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة، والأمين العام لمجلس أبحاث التقنيات المتقدمة، قائلًا: "يعكس دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة كيفية تعامل أبوظبي مع التكنولوجيا المتقدمة: وضع تحدٍ طموح، وجمع أفضل العقول معًا، وتهيئة الظروف لتحقيق تقدم متسارع".

"وضع سباق إيمولا هذا النهج على المحك، مع تنقل خمس سيارات ذاتية القيادة وسط حالة عدم اليقين والضغط في سباق حي. إن رؤية كينيتز يحقق الفوز تمثل لحظة مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تكمن القيمة الأوسع فيما كشفه السباق حول الموثوقية والمرونة واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي. وستساعد هذه الرؤى في تطوير الأنظمة ذاتية القيادة إلى ما هو أبعد بكثير من عالم السباقات".

انتهى سباق إيمولا، والخطوات التالية لدوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة ستأتي قريبًا... في الوقت الحالي، يمكنكم مشاهدة السباق كاملًا على قناة دوري أبوظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة على يوتيوب!