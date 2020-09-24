أودي تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

أودي، إحدى أكثر العلامات الرياضية شهرة في العالم وفي تاريخ السباقات، باتت آخر المصنّعين الذين يطلقون قناة خاصة بهم ضمن منصة "موتورسبورت.تي في" الرقمية التابعة لشبكة موتورسبورت والمخصصة للسيارات ورياضتها.

سيتمكن عشاق ومتابعو أودي من الحصول على مقتطفات ومقاطع لمجريات ما خلف الكواليس لسباق نوربورغرينغ 24 ساعة الشهير، حيث ستنافس فيه تسع سيارات من أودي: سبع سيارات أودي آر8 جي تي 3 ثلاثٌ منها مصنعيّة. كما ستقدم القناة الخاصة لأودي، محتويات متعلقة بالسائقين والسيارات ا المشاركين في الفورمولا إي، "دي تي أم" وغيرها من الفعاليات التي تشارك بها الفرق الزبونة. إضافة إلى ذلك، تسعى القناة الجديدة إلى منح المتابعين للعلامة الرائدة نظرة خلف الكواليس.

هذا التعاون سيمنح أودي وصولاً عالمياً إلى مواقع جغرافية جديدة، بفضل الانتشار العالمي الكبير لشبكة موتورسبورت بجمهورها من المتابعين والذي يبلغ 56 مليوناً حول العالم. كما أنه يمنحها وصولاً كذلك إلى "استديوهات موتورسبورت"، منصة الإنتاج العالمية الخاصة بشبكة موتورسبورت، وذلك للمساعدة في تقديم محتويات رقمية جديدة تستهدف جمهورها العريض.

ولطالما شاركت أودي في منافسات عالمية عريقة وحققت العديد من النجاحات فيها، مثل سباق لومان 24 ساعة، الفورمولا إي، "دي تي أم"، سباقات السيارات السياحية، "جي تي"، الراليات وغيرها. وسينضم المصنع الألماني إلى مصنّع ألماني آخر، مرسيدس، إضافة إلى ناسكار كذلك، اللتين تمتلكان قناتين خاصتين بكل منهما ضمن منصة "موتورسبورت.كوم".

وتقدم منصة "موتورسبورت.تي في" أكثر من 1.000 بثّ حي عبر الإنترنت في العالم، إضافة إلى ملخصات وبرامج خاصة ووثائقيات مخصصة للسيارات ورياضتها. وهناك أيضاً وبشكل خاص وحصري، الأرشيف الكامل لسباق لومان 24 ساعة، الحدث العالمي العريق الذي فازت به أودي 13 مرة.

وتقدم "استديوهات موتورسبورت" وصولاً للعلامات التجارية ومنشئي المحتوى لأرشيف كامل معمّق من المحتويات، تضم أكثر من 26 مليوناً من الصور وملفات الفيديو التي تعود حتى إلى أولى سباقات الفورمولا واحد.

حيث قال ستيفان موسر، رئيس قسم الاتصالات لرياضة السيارات لدى أودي: "نحن مسرورون للغاية بافتتاح قناة خاصة بنا ضمن منصة ’موتورسبورت.تي في’، ما سيسمح لنا بالحصول على فرصة رفع الشعبية بين جمهورنا والوصول إلى المزيد من المتابعين حول العالم. نحن نتطلع قدماً لمشاركة نجاحات أودي. ويعتبر سباق نوربورغرينغ 24 ساعة الوقت المثاليّ لإطلاق هذه القناة".

أما جايمس آلين، رئيس شبكة موتورسبوت فقال: "بدءاً من عطلة نهاية الأسبوع، سيتمكن المتابعون من الاستمتاع بفعاليات علامة أودي العريقة مع مقتطفات من خلف الكواليس وإلقاء نظرة عن قرب، عبر القناة الجديدة. وستتمكن أودي من مشاركة جميع محتوياتها الرقمية مع جمهور جديد حول العالم".