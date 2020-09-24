أهم الأحداث
لومان
آر
لومان
الطريق الى لومان
18 سبتمبر
الحدث انتهى
آر
لومان
لومان 24 ساعة
17 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
17 ساعات
:
06 دقيقة
:
43 ثانية
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
15 أكتوبر
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي تركيا
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
08 أكتوبر
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
سلاسل متعددة / نشرة صحفية

أودي تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

المشاركات
التعليقات

سيجلب المصنع الألماني الرائد عالمياً مجموعة من المحتويات الحماسية من جميع فرقه التي تشارك في السباقات، إلى جمهوره مباشرة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في".

أودي، إحدى أكثر العلامات الرياضية شهرة في العالم وفي تاريخ السباقات، باتت آخر المصنّعين الذين يطلقون قناة خاصة بهم ضمن منصة "موتورسبورت.تي في" الرقمية التابعة لشبكة موتورسبورت والمخصصة للسيارات ورياضتها.

سيتمكن عشاق ومتابعو أودي من الحصول على مقتطفات ومقاطع لمجريات ما خلف الكواليس لسباق نوربورغرينغ 24 ساعة الشهير، حيث ستنافس فيه تسع سيارات من أودي: سبع سيارات أودي آر8 جي تي 3 ثلاثٌ منها مصنعيّة. كما ستقدم القناة الخاصة لأودي، محتويات متعلقة بالسائقين والسيارات ا المشاركين في الفورمولا إي، "دي تي أم" وغيرها من الفعاليات التي تشارك بها الفرق الزبونة. إضافة إلى ذلك، تسعى القناة الجديدة إلى منح المتابعين للعلامة الرائدة نظرة خلف الكواليس.

هذا التعاون سيمنح أودي وصولاً عالمياً إلى مواقع جغرافية جديدة، بفضل الانتشار العالمي الكبير لشبكة موتورسبورت بجمهورها من المتابعين والذي يبلغ 56 مليوناً حول العالم. كما أنه يمنحها وصولاً كذلك إلى "استديوهات موتورسبورت"، منصة الإنتاج العالمية الخاصة بشبكة موتورسبورت، وذلك للمساعدة في تقديم محتويات رقمية جديدة تستهدف جمهورها العريض.

ولطالما شاركت أودي في منافسات عالمية عريقة وحققت العديد من النجاحات فيها، مثل سباق لومان 24 ساعة، الفورمولا إي، "دي تي أم"، سباقات السيارات السياحية، "جي تي"، الراليات وغيرها. وسينضم المصنع الألماني إلى مصنّع ألماني آخر، مرسيدس، إضافة إلى ناسكار كذلك، اللتين تمتلكان قناتين خاصتين بكل منهما ضمن منصة "موتورسبورت.كوم".

وتقدم منصة "موتورسبورت.تي في" أكثر من 1.000 بثّ حي عبر الإنترنت في العالم، إضافة إلى ملخصات وبرامج خاصة ووثائقيات مخصصة للسيارات ورياضتها. وهناك أيضاً وبشكل خاص وحصري، الأرشيف الكامل لسباق لومان 24 ساعة، الحدث العالمي العريق الذي فازت به أودي 13 مرة.

وتقدم "استديوهات موتورسبورت" وصولاً للعلامات التجارية ومنشئي المحتوى لأرشيف كامل معمّق من المحتويات، تضم أكثر من 26 مليوناً من الصور وملفات الفيديو التي تعود حتى إلى أولى سباقات الفورمولا واحد.

حيث قال ستيفان موسر، رئيس قسم الاتصالات لرياضة السيارات لدى أودي: "نحن مسرورون للغاية بافتتاح قناة خاصة بنا ضمن منصة ’موتورسبورت.تي في’، ما سيسمح لنا بالحصول على فرصة رفع الشعبية بين جمهورنا والوصول إلى المزيد من المتابعين حول العالم. نحن نتطلع قدماً لمشاركة نجاحات أودي. ويعتبر سباق نوربورغرينغ 24 ساعة الوقت المثاليّ لإطلاق هذه القناة".

أما جايمس آلين، رئيس شبكة موتورسبوت فقال: "بدءاً من عطلة نهاية الأسبوع، سيتمكن المتابعون من الاستمتاع بفعاليات علامة أودي العريقة مع مقتطفات من خلف الكواليس وإلقاء نظرة عن قرب، عبر القناة الجديدة. وستتمكن أودي من مشاركة جميع محتوياتها الرقمية مع جمهور جديد حول العالم".

ميور رئيسة سلسلة "دبليو" النسائية: سنرى سائقة فورمولا واحد قريباً

المقال السابق

ميور رئيسة سلسلة "دبليو" النسائية: سنرى سائقة فورمولا واحد قريباً
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل سلاسل متعددة

الأكثر شعبية اليوم

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

تحليل: لماذا يُعدّ فريق أستون مارتن خطوة فيتيل المثاليّة التالية؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا يُعدّ فريق أستون مارتن خطوة فيتيل المثاليّة التالية؟

تحليل: كيف ستُقلّص الفورمولا واحد مستويات الارتكازيّة مجدّدًا لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف ستُقلّص الفورمولا واحد مستويات الارتكازيّة مجدّدًا لموسم 2021

ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020

أحدث الأخبار

أودي تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
الفيديو بالداخل
Misc سلاسل متعددة / نشرة صحفية

أودي تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

ميور رئيسة سلسلة "دبليو" النسائية: سنرى سائقة فورمولا واحد قريباً
سلسلة دبليو سلسلة دبليو / مقالة خاصة

ميور رئيسة سلسلة "دبليو" النسائية: سنرى سائقة فورمولا واحد قريباً

إطلاق حزمة المحتويات الثانية للعبة "ناسكار برو هيت 5" يوم 27 أغسطس
Misc سلاسل متعددة / نشرة صحفية

إطلاق حزمة المحتويات الثانية للعبة "ناسكار برو هيت 5" يوم 27 أغسطس

فرصة للحصول على المجموعة الجديدة من ساعات جورجيو بيولا المستوحاة من الفورمولا واحد
Misc سلاسل متعددة / أخبار موتورسبورت.كوم

فرصة للحصول على المجموعة الجديدة من ساعات جورجيو بيولا المستوحاة من الفورمولا واحد

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو

2
فورمولا 1

بيريز: ريسينغ بوينت باتت تُخفي أموراً عني منذ إعلان رحيلي عن الفريق

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

4
فورمولا 1

تحليل: لماذا يُعدّ فريق أستون مارتن خطوة فيتيل المثاليّة التالية؟

5
فورمولا 1

تحليل: كيف ستُقلّص الفورمولا واحد مستويات الارتكازيّة مجدّدًا لموسم 2021

أحدث الأخبار

أودي تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
Misc

أودي تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

ميور رئيسة سلسلة "دبليو" النسائية: سنرى سائقة فورمولا واحد قريباً
سلسلة دبليو

ميور رئيسة سلسلة "دبليو" النسائية: سنرى سائقة فورمولا واحد قريباً

إطلاق حزمة المحتويات الثانية للعبة "ناسكار برو هيت 5" يوم 27 أغسطس
Misc

إطلاق حزمة المحتويات الثانية للعبة "ناسكار برو هيت 5" يوم 27 أغسطس

فرصة للحصول على المجموعة الجديدة من ساعات جورجيو بيولا المستوحاة من الفورمولا واحد
Misc

فرصة للحصول على المجموعة الجديدة من ساعات جورجيو بيولا المستوحاة من الفورمولا واحد

ناسكار تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
Misc

ناسكار تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

أحدث ملفات الفيديو

03:20
سلاسل متعددة

"سبيد تراب" من جورجيو بيولا

إطلاق ستوديوهات موتورسبورت 00:48
سلاسل متعددة

إطلاق ستوديوهات موتورسبورت

صور موتورسبورت: تاريخ أسطوري متواصل 48:10
سلاسل متعددة

صور موتورسبورت: تاريخ أسطوري متواصل

مقابلة مع دايفيد ريتشاردز في سلسلة ThinkingForward# 25:14
سلاسل متعددة

مقابلة مع دايفيد ريتشاردز في سلسلة ThinkingForward#

الأبطال: ميشيل موتون 01:20
سلاسل متعددة

الأبطال: ميشيل موتون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.