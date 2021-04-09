"أوتودرومو ناتزيونالي مونزا" تفتتح قناتها الخاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

ستصبح مونزا الإيطالية أول الحلبات التي تخوض شراكة مع منصة "موتورسبورت.تي في" التابعة لـ شبكة موتورسبورت، حيث سيبدأ البث الرقمي للفعاليات الرياضية على المسار بشكل مباشر عبر المنصة.

تصوير: موتورسبورت.تي في

وستؤمن هذه الشراكة تغطية أهم وأبرز المجريات على الحلبة، كما ستمنح المتابعين نظرة عن قرب على أهم المنافسات في نقل مباشر. وستقوم قناة "أوتودروم ناتزيونالي مونزا" ببثّ مباشر لسباقات السيارات على الحلبة مثل تحدي فيراري الأوروبي وتحدي كأس العالم في "جي تي" وسلسلة سباقات لومان الأوروبية، إلى الأجهزة التي تناسب المستخدمين سواء أكانت هاتفاً ذكياً، جهاز حاسوب مكتبي وغيرها.

وستطلق القناة مجموعة من ملفات الفيديو التي قامت الحلبة بإنتاجها من أجل تعريف الجمهور الجديد بالقناة قبل بداية التغطية المباشرة من عطلة نهاية هذا الأسبوع للجولة الافتتاحية من تحدي فيراري أوروبا 2021. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، يمكن لمتابعي "موتورسبورت.تي في" مشاهدة أربعة سباقات "تمبل أوف سبيد" مع 44 سيارة فيراري 488 إيفو، تتنافس فيما بينها على المسار.

تصوير: موتورسبورت.تي في

وستجلب شبكة موتورسبورت جمهوراً جديداً ليتابع الفعاليات التنافسية على حلبة مونزا مع 56 مليون زائر شهري. وستعزز هذه الشراكة كذلك من موقع الحلبة الإيطالية وتعزز من حضورها العالميّ بين متابعي السباقات وعشاق فيراري من جميع أنحاء العالم.

وتواصل منصة "موتورسبورت.تي في" تعزيز موقعها كشريك رسمي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، مثل بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، ناسكار، بطولة السيارات السياحية البريطانية، بورشه، لامبورغيني، مرسيدس، أودي، جاغوار، سباق الأبطال، بطولة "روكو"، "سبيد ووركس موتورسبورت" وسلسلة "دبليو" النسائية. حيث يمكن لمشتركي المنصة الاستمتاع بالمحتوى الغنيّ الذي تقدمه كل تلك القنوات الخاصة.

وفي وقت لاحق من هذا الصيف، سيتم إطلاق "موتورسبورت.تي في لايف"، كخدمة إخبارية مباشرة تقدم لجميع المتابعين أحدث الأخبار لجميع ما يجري في عالم السيارات ورياضتها حول العالم.

تصوير: موتورسبورت.تي في

وقال أليساندرا زينو، المدير الإداري لحلبة مونزا: "ستوفر القناة الخاصة بالحلبة ضمن منصة ’موتورسبورت.تي في’ مجموعة من أفضل الفيديوهات لجميع الفعاليات الرياضية. قمنا بتطوير هذا التعاون بما يسمح لمتابعينا بالاطلاع على الفعاليات الرياضية في الحلبة، خاصة خلال الأسابيع التي لا يتمكن خلالها الجمهور من التواجد على الحلبة لحضور السباقات. نحن أول حلبة سباقات في إيطاليا توقع شراكة مع منصة ’موتورسبورت.تي في’ والتي سنتمكن عبرها من الوصول إلى 56 مليون زيارة شهرية للمحتوى الذي نقدمه. علاوة على ملفات الفيديو القصيرة التي ستتوافر كذلك عبر جميع الأجهزة من بينها أجهزة التلفاز الذكية، وسنقوم بالبث المباشر عبر الإنترنت للسباقات التي تستضيفها حلبة مونزا. تمثل هذه القناة منصة قيمة لجميع زبائننا الذي يعملون على تنظيم فعالياتهم على حلبة مونزا".

تصوير: موتورسبورت.تي في

من جهته، قال إريك جيلبرت، رئيس منصة "موتورسبورت.تي في": "تملؤني الحماسة لرؤية حلبة عريقة تاريخية مثل مونزا، تنضم في شراكة مع منصة ’موتورسبورت.تي في’. منذ أن أطلقنا البرنامج الخاص بالقنوات، انضم إلينا الكثير من المصنعين ومقدمي المحتوى. وتعتبر مونزا أول حلبة تنضم إلى برنامجنا هذا. نحن متحمسون حقاً لنرى جميع تلك الفرص التي تؤمنها مثل هذه الشراكة. سيكون عام 2022 الذكرى الـ 100 على تأسيس حلبة مونزا، وستكون منصة ’موتورسبورت.تي في’ متوافرة وجاهزة للاحتفال بقرن كاملٍ من السباقات".

تصوير: موتورسبورت.تي في