أنتونيللي "يتمنى" خوض سباق جي تي إلى جانب فيرستابن

يملك أنتونيللي خلفية عائلية قوية في سباقات السيارات الرياضية، حيث يُعد والده ماركو أنتونيللي سائقًا مخضرمًا في فئات جي تي وتي سي آر على مدى عقود.

كما أظهر السائق البالغ من العمر 19 عامًا اهتمامًا بهذا النوع من السباقات، وشارك في إحدى جولات البطولة الإيطالية لسباقات جي تي مع فريق آي كاي ام موتورسبورت العائلي في 2023، حيث حقق قطب الانطلاق الأول وفاز بسباقه الأول على حلبة ميزانو.

وقد تجدد اهتمام سائقي الفورمولا 1 بخوض سباقات السيارات الرياضية بعد إعلان فيرستابن مشاركته في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة هذا العام لأول مرة، على متن سيارة مرسيدس-آي ام جي جي تي 3 التابعة لفريق وينوورد ريسينغ.

ورغم أنّ تركيز أنتونيللي الأساسي يبقى على الفورمولا 1، حيث حقق فوزه الأول في جائزة الصين الكبرى، إلا أنّه رحّب بفكرة تقاسم المقعد مع منافسه فيرستابن.

وقال: "سأحب حقًا خوض سباق تحمّل مع ماكس. أعتقد أنّ ذلك سيكون رائعًا للغاية. من الجميل أننا نتشارك الشغف نفسه بسيارات جي تي. بالنسبة لي، جاء ذلك من والدي وفريق جي تي الخاص به".

وأضاف: "أذهب أحيانًا لإجراء اختبارات عندما تسنح الفرصة، وبالطبع ماكس أيضًا يستمتع بذلك كثيرًا. من الرائع أن يشارك في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة. أعتقد أنّه سيكون حدثًا مميزًا جدًا، وسأتابعه بالتأكيد".

وأكمل: "إنه شيء أرغب في القيام به مستقبلًا، أن أتسابق معه في سباق تحمّل. أعتقد أنّنا سنشكّل ثنائيًا رائعًا وستكون تجربة مميزة للغاية، وهو أمر فكّرت فيه بالفعل".

وأردف: "لقد طلبت مسبقًا إجراء اختبار على حلبة نوردشلايفه، لأنها حلبة أحبها كثيرًا، وأرغب في تجربتها على أرض الواقع أيضًا".

ورغم أنّ فيرستابن يقود لصالح فريق ريد بُل المنافس لمرسيدس في الفورمولا 1، إلا أنّ بطل العالم أربع مرات سيتعاون مع الصانع الألماني في سباقات السيارات الرياضية هذا العام.

فبعد ظهوره الأول على حلبة نوردشلايفه العام الماضي على متن سيارة فيراري 296 جي تي 3، سيتحوّل هذا العام إلى قيادة مرسيدس-آي ام جي جي تي 3، في مشاركتين مخطط لهما على الحلبة الألمانية الشهيرة، من بينهما ظهوره الأول في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة بين 14 و17 مايو.

وقد يفتح هذا التعاون الباب أمام شراكة مستقبلية مع أنتونيللي، الذي تدرّج ضمن برنامج مرسيدس للشباب قبل انضمامه إلى فريقها في الفورمولا 1.

وكان فيرستابن قد أشاد بأنتونيللي بعد فوزه الأول في الفورمولا 1، قائلًا: "إنه أمر رائع، لكنني لست متفاجئًا. كان ذلك متوقعًا، ولن يكون فوزه الأخير".