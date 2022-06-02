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"ألعاب موتورسبورت" و"بي تي سي سي" تعلنان خطة مستقبلية للعبة إلكترونية رسمية

ستواصل فرق التطوير العمل على تحسين تجربة اللاعبين ضمن كلتا الشركتين، إضافة إلى تعزيز أسلوب اللعب قبل الإصدار الرسمي.

"ألعاب موتورسبورت" و"بي تي سي سي" تعلنان خطة مستقبلية للعبة إلكترونية رسمية

أعلنت شركة "ألعاب موتورسبورت" المطور الرائد في عالم ألعاب السباقات، والناشر والمزود لأنظمة الرياضة الإلكترونية في عدة بطولات وسلاسل عالمية، عن خطة ترويجية مستقبلية تضمّ إصدارات متتالية ومحتويات قابلة للعب عبر منصة "آر.فاكتور2"، نحو لعبة رسمية لبطولة السيارات التجارية البريطانية "بي تي سي سي"، التي ستُطلق رسمياً في 2024.

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ستعزز "ألعاب موتورسبورت" وفرقها التطويرية من مكتبة الألعاب الإلكترونية التي تعمل عليها مع إضافة لعبة "بي تي سي سي" الرسمية، مع تحسين في تجربة اللاعبين إلى مستويات غير مسبوقة.

ستعمل "ألعاب موتورسبورت" على الاستفادة من التحسينات التي أدخلتها على منصة "آر.فاكتور2" من أجل تقوية إصدار "بي تي سي سي" لأفضل تجربة ممكنة.

 

حيث قال جورج هولمكيست، نائب رئيس قسم النشر والتسويق لدى "ألعاب موتورسبورت": "نحن نوسع من جهودنا التطويرية مع لعبة ’بي تي سي سي’ من أجل تقديم أفضل تجربة ممكنة للاعبين مع دعم كامل من شركائنا في البطولة. كلّ من ’ألعاب موتورسبورت’ و’بي تي سي سي’ معروفتان في أوساط اللاعبين حول العالم. تملؤنا الحماسة لهذا المشروع ونتطلع قدماً للمزيد من الإصدارات". 

 

من جهته، قال آلان غاو، الرئيس التنفيذي لدى "بي تي سي سي": "نتفهم تماماً رغبة متابعينا بوضع يدهم على لعبة ’بي تي سي سي’ بأسرع وقت ممكن، لكنني أؤكد لكم أن الجهود التطويرية التي تبذلها ’ألعاب موتورسبورت’ في السعي نحو إطلاق اللعبة عام 2024، ستجعلها تستحق الانتظار. ندعوكم جميعاً لتجربة الإصدار".

ستعلن "ألعاب موتورسبورت" عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالإصدار قبيل موعدها. يمكن للمتابعين البقاء على اطلاع حول أحدث أخبار اللعبة عبر قنوات التواصل الاجتماعي لكل من "ألعاب موتورسبورت" و"بي تي سي سي".

 

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