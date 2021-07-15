"ألعاب موتورسبورت" توقع اتفاقية لتقديم لعبة "إندي كار" إلكترونية رسمية

"ألعاب موتورسبورت"، المطور الرائد في عالم ألعاب الفيديو الخاصة بالسباقات، الناشر والمزوّد الرسمي بأنظمة المحاكاة الرسمية للعديد من سلاسل السباقات حول العالم، أعلن عن الدخول في شراكة مع إندي كار.

ومن المتوقع أن يتم إصدار أول نسخة في 2023 على أجهزة الاكسبوكس والبلايستيشن وكذلك الحاسب الشخصي. تتضمن الاتفاقية كذلك بنداً يخص الرياضة الإلكترونية قد يدخل حيز التنفيذ منذ هذا العام.

حيث قال دميتري كوزكو المدير التنفيذي لألعاب موتورسبورت: "يسرّألعاب موتورسبورت’ وإندي كار تقديم خلاصة التجربة العميقة في عالم الألعاب إلى المتابعين. بعد عقود من الألعاب عالمية المستوى، لا يمكننا التفكير بسلسلة أفضل من إندي كار. حيث سنقدم للمتابعين تجربة أصيلة متميزة. بنفس المستوى الذي تتمتع به جميع منتجات ’ألعاب موتورسبورت’".

من ناحيته قال مارك مايلز الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بينسكي: "شراكتنا مع ’ألعاب موتورسبورت’ ستجلب منافسات إندي كار الحماسية إلى الجمهور العالمي المتعطش لمحتويات عالية النوعية. ".

وستنتج عن العلاقة بين إندي كار و"ألعاب موتورسبورت" سلسلة جديدة تماماً كان المتابعون ينتظرونها بفارق الصبر. وتمتلك السلسلة الأمريكية تشكيلة واسعة من المواهب الشابة التي تتمتع بحضور عالمي لافت.

حيث قال باتو أوارد سائق فريق مكلارين آرو: "تملؤني الحماسة حقاً لإمكانية جلب تجربة إندي كار إلى المتابعين في منازلهم مع لعبة فيديو جديدة. إنها فرصة رائعة لهم للتواصل مع سلسلتنا بشكل أكبر".