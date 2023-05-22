"ألعاب موتورسبورت" تكشف عن تحديث مثير ومحتويات قابلة للتحميل لمنصة "آر.فاكتور2"
شركة "ألعاب موتورسبورت" الرائدة في تطوير الألعاب الإلكترونية، والناشر والمزوّد الرسمي لسلاسل سباقات الرياضة الإلكترونية حول العالم، أعلنت اليوم عن تحديث ربعي لهذا العام وحزمة قابلة للتحميل لمنصة "آر.فاكتور2"، إحدى أهم وأعرق منصات سباقات المحاكاة.
على مرّ العام الماضي، عمل فريق استديو397 لمنصة آر.فاكتور2 على تطوير محتويات خاصة بسباقات السيارات التجارية البريطانية "بي تي سي سي". ومن بين جهود العمل إكمال تشكيلة موسم 2023 مع آخر سيارة مقدمة من فريق "هارد كوبرا ليون"، بوجود ستة سائقين من بينهم ديكستر باترسون، بوبي تومبسون، جاك بوتل، دان ليود، نيكولاس هاميلتون وجايك إدواردز. حيث قامت "ألعاب موتورسبورت" بجلب الكسوة اللونية لهم جميعاً إلى منصة "آر.فاكتور2".
تصوير: صور موتورسبورت
وإضافة إلى فريق "كوبرا ليون" تم دمج جميع الكسوات اللونية لبطولة السيارات التجارية البريطانية 2023 ضمن المنصة.
وتعتبر هذه الكسوات جزءاً من حزمتي "بي تي سي سي" و"سيارات بي سي سي" إضافة إلى سيارات منفردة. ومالكو المحتويات الخاصة ببطولة السيارات التجارية البريطانية سيحصلون على هذه الكسوات اللونية بشكل تلقائي.
وتتألف حزمة سيارات "بي تي سي سي" من ثماني سيارات وكسوات لونية لثلاثة مواسم (2021-2023). وتتضمن حزمة "بي تي سي سي" جميع محتويات حزمة "سيارات بي تي سي سي" وأربع حلبات بريطانية أيقونية: براندز هاتش، دونينغتون بارك، كروفت وثركستون. وتتميز كل منها بخصائصها وتحدياتها، ما يقدم تجربة تسابقية مذهلة.
تصوير: صور موتورسبورت
يمكن مشاهدة العرض التشويقي هنا.
أسعار المحتويات المنشورة حديثاً كالتالي:
€4.99 كوبرا ليون بي تي سي سي
€19.99 حزمة سيارات بي تي سي سي
€29.99 حزمة بي تي سي سي
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