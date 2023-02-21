"ألعاب موتورسبورت" تعلن عن تحديث جديد مع محتوى قابل للتحميل لمنصة "آر.فاكتور2"
أعلنت "ألعاب موتورسبورت" الشركة الرائدة في مجال تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية، والمزوّد الرسمي بالرياضة الإلكترونية لمجموعة من أهم بطولات وسلاسل سباقات السيارات، عن تحديث جديد مع محتوى جديد قابل للتحميل لمنصة "آر.فاكتور2"، إحدى أهم وأقوى منصات المحاكاة المتاحة أمام اللاعبين حول العالم.
يتضمن التحديث مجموعة متميزة من السيارات مثل هوندا سيفيك آر، وكذلك حلبة لونغ بيتش المنسوخة ليزرياً لأفضل نقل حقيقي ممكن، إضافة إلى عدة تحسينات تعزز من تجربة اللاعبين.
بعد الشراكة بين بطولة السيارات التجارية البريطانية (بي تي سي سي)، "ألعاب موتورسبورت" واستديو 397، تمت إضافة سيارة حقيقية فعلية إلى المنصة: هوندا سيفيك آر. حيث تقدم أداء ممتازاً للغاية خاصة بعد تحقيق اللقب مع عدة سائقين في السنوات الماضية.
حلبة لونغ بيتش، متاحة كذلك للتحميل. تم تصميمها بتقنية النسخ الليزري عالي الدقة لضمان محاكاة حقيقية للحلبة وتجربة لا تضاهى للاعبين.
عدة تحديثات مثيرة لمنصة "آر.فاكتور2" من بينها:
- طراز إطارات جي تي3
- دفعة هايبرد في "بي تي سي سي" لـ 2022
- تحديثات سينمائية
- إمكانية المنافسة في مواجهة محتويات غير مشتراة
- إدارة تحزيم جديدة
يمكن مشاهدة العرض التشويقي للتحديث هنا.
السعر كالتالي:
هوندا سيفيك "بي تي سي سي" - €4.99
حلبة لونغ بيتش - €8.99
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