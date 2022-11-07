"ألعاب موتورسبورت" تطلق حزمة تحديثات لمنصة "آر.فاكتور2"

أعلنت "ألعاب موتورسبورت" الشركة الرائدة في تطوير ونشر ألعاب الفيديو، والمزود الرسمي لبرمجيات الرياضة الإلكترونية لأشهر سلاسل وبطولات سباقات السيارات حول العالم، عن إطلاق تحديث لمنصة "آر.فاكتور2" التي تعتبر إحدى أهم وأشهر منصات سباقات المحاكاة حول العالم.

يضم التحديث سيارات جديدة، وذلك بعد الشراكة مع بطولة السيارات التجارية البريطانية "بي تي سي سي"، "ألعاب موتورسبورت" و"استديو 397"، ستتم إضافة خامس سيارة حقيقية وهي "بي ام دبليو 330 آي أم سبورت". العرض التشويقي هنا.

وتعتبر السيارة ذات الدفع الخلفي أول مشاركة للمصنع البافاري في "بي تي سي سي". علاوة على ذلك، ستتم إضافة "فانويل فانديرفيل ضمن فئة السيارات الخارقة"، العرض التشويقي هنا، المبنية وفق قوانين تلك الفئة، وتم استخلاصها من بيانات مستقاة من السيارة الحقيقة ومن نفس الفريق الهندسي.

ستتم إضافة حلبات جديدة كذلك حيث ستكون المرة الأولى التي تتم فيها إضافة حلبة ممسوحة بالليزر ضمن نظام محاكاة تجاري، فقد تم مسح حلبتي "ثركستون" و"كروفت" البريطانيتين بالليزر لتصبحا ضمن منصة "آر.فاكتور2"، إلى جانب حلبة لندن.

إضافة إلى ذلك، باتت حلبة البحرين الدولية ضمن منصة "آر.فاكتور2" كذلك مع تواجدها في ظروف ليلية ونهارية.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل كل ذلك هنا.

ثركستون - الحلبة الأسرع في المملكة المتحدة، تأسست عام 1968. يمكن مشاهدة العرض التشويقي هنا

كروفت - تمزج بين المنعطفات عالية السرعة والمنعطف الأخير الضيق الذي يعتبر أحد أبطأ المنعطفات في بريطانيا. يمكن مشاهدة العرض التشويقي هنا

إكسل لندن - استعملت في البداية ضمن الفورمولا إي في 2021، تجمع بين المنعطفات الضيقة والمسار المتعرج. يمكن مشاهدة العرض التشويقي هنا

حلبة البحرين الدولية - استعملت للفورمولا واحد وكذلك بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي". يمكن مشاهدة العرض التشويقي هنا

حيث قال زاك غريفن، رئيس القسم التقني لدى "ألعاب موتورسبورت": مع تواصل توسع "’آر.فاكتور2’ ليصبح المنصة الأهم في المحاكاة، يسرنا إضافة حلبات وسيارات جديدة لجميع المتابعين حول العالم في هذا التحديث".

وأكمل: "بالشراكة مع ’بي تي سي سي’ ولكونا الشريك الرسمي في الرياضة الإلكترونية للفورمولا إي، إضافة إلى كون ’آر.فاكتور2’ منصة المحاكاة الرسمية للفورمولا إي، تمكنا من جلب عناصر من العالم الحقيقي إلى عالم المحاكاة لتقديم تجربة حقيقية للجميع. الحلبات الممسوحة ليزرياً وهي الأولى من نوعها في منتج كهذا، تفتتح فصلاً جديداً في عالم سباقات المحاكاة ونحن فخورون للغاية بكونا في طليعة هذا التميز والإبداع".

تم تقديم عدة تحسينات في تحديثات "آر.فاكتور2" من بينها:

تحسين أداء الذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر واقعية

تحديثات على نظام حدود المسار

تحسين عناصر الواقع الافتراضي

تحسينات في واجهة المستخدم عبر زيادة سرعتها

تحسين في سرعة التنصيب

وجود خيار لتعديل الإضاءة الأمامية

وتأتي هذه التعديلات بعد إضافة متجر في قلب المحاكي يزيل الحاجة للخروج من البرنامج أو المنصة تم تطبيقه في أكتوبر 2022.

لائحة الأسعار للمحتويات الجديدة كالتالي:

حزمة الربع الرابع: السعر التقريبي = 27.99 يورو بخصم 31.5 بالمئة

تتضمن: سيارة "بي ام دبليو 330 آي أم سبورت بي تي سي سي، فانويل فانديرفيل ال ام اتش"، حلبة البحرين الدولية، كروفت، ثركستون، إكسل لندن

حزمة الحلبات البريطانية: السعر التقريبي = 19.99 يورو (بخصم 37.5 بالمئة): تتضمن: حلبة البحرين الدولية، كروفت، ثركستون، إكسل لندن.

الأسعار الفردية:

فانويل فانديرفيل ال ام اتش: 4.99 يورو

بي ام دبليو 330 آي أم سبورت بي تي سي سي: 4.99 يورو

فوكسال أسترا بي تي سي سي: 4.99 يورو

كروفت : 6.99 يورو

ثركستون: 6.99 يورو

إكسل لندن: 7.99 يورو

حلبة البحرين الدولية: 8.99 يورو