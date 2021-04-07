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"ألعاب موتورسبورت" ترحب بانضمام جيرار نيفيو كمستشار لشؤون رياضة السيارات

الرجل المتمرّس ذو الخبرة الواسعة و الذي قدّم أكبر فعالية افتراضية في عالم الرياضة الإلكترونية، سيعمل على تعزيز وتوثيق صلة الشركة بعالم رياضة السيارات.

أعلنت "ألعاب موتورسبورت" الشركة الرائدة عالمياً في مجال تطوير ونشر وتنظيم ألعاب الرياضة الإلكترونية، والمزوّد الرسمي للعديد من البطولات العالمية، عن ضم المخضرم والخبير المرموق في عالم الترويج لرياضة السيارات، جيرار نيفو، كمستشار لشؤون رياضة السيارات، كصلة وصل بين "ألعاب موتورسبورت" وبين صناعة رياضة السيارات ككل.

سيكون نيفو مسؤولاً عن تطوير، تعزيز وتنفيذ مشاريع واتفاقيات تجمع بين أعمال "ألعاب موتورسبورت" لرياضة السيارات وبين صناعة رياضة السيارات، مع ضمان أصالة منتجات "ألعاب موتورسبورت" وتميزها المعروف.

يمتلك نيفو سمعة عالمية ممتازة ويحظى باحترام كبير في جميع أنحاء عالم رياضة السيارات، وسيصل إلى "ألعاب موتورسبورت" بعد فترة 10 سنوات ناجحة أمضاها كرئيس تنفيذي لبطولة العالم في سباقات التحمل "دبليو إي سي".

في عام 2020 ، وبالتعاون مع "ألعاب موتورسبورت" ونادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، قام بتنظيم سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، والذي حصد 14.2 مليون مشاهد وأكثر من 131 مليون مشاركة وتفاعل رقمي خلال الحدث. كما يعتبر أكبر حدث سباق افتراضي في التاريخ، مع 200 من أشهر سائقي سباقات الرياضات في العالمين الحقيقي والافتراضي، من 30 دولة مختلفة لمدة 25 ساعة من الإنتاج والبث المباشرين. 

من جهته، قال ديمتري كوزكو، الرئيس التنفيذي لشركة "ألعاب موتورسبورت": "مع خبرة جيرار الواسعة، نحن على يقين من أنه سيضمن بقاء علامتنا التجارية وفية لأصولها، إضافة إلى استمرارها في البروز والنمو داخل الصناعة، كل ذلك مع تقديم محتوى ترفيهي عالمي المستوى. في ’ألعاب موتورسبورت’، رياضة السيارات ليست مجرد جزء من علامتنا التجارية، بل هي جزء من جوهرنا كشركة. يعزز خبراء الصناعة مثل جيرار مصداقيتنا ويضمنون بقاءنا على الطريق الصحيح، مع تقديم فرص جديدة في مجال الأعمال، تتميز بالإثارة والريادة لكل من شركتنا ومتابعينا كذلك". 

بالمقابل، قال نيفو: "لقد باتت ’ألعاب موتورسبورت’ الشركة الرائدة في الفضاء الافتراضي - أنا متحمس للعمل مع الفريق للبناء على الفعاليات الرئيسية الحالية للشركة، ومواصلة المساعدة في نشر متعة السباقات الافتراضية مع المشجعين في جميع أنحاء العالم. السباقات الافتراضية باتت جزءاً كبيراً من المستقبل ضمن عالم رياضة السيارات، ويشرفني أن أكون جزءاً من هذه الظاهرة. من خلال ربط رياضة السيارات الواقعية بأحداث السباق الافتراضية، يمكننا إنشاء مجتمع جديد بالكامل يتجاوز مجرد المشاهدة على التلفاز، إلى المشاركة الفعلية في أحداث السباقات العالمية".

واكتسبت "ألعاب موتورسبورت" سمعة عالمية طيبة، وتطورت بسرعة لتصبح الشريك المفضل للعديد من سلاسل السباقات في جميع أنحاء العالم. تمتلك شركة "ألعاب موتورسبورت" تراخيص تطوير ونشر الألعاب والرياضات الإلكترونية لكل من ناسكار، سباق لومان 24 ساعة، بطولة السيارات التجارية البريطانية وغيرها.

بالإضافة إلى خططها للاستحواذ على منصة "آر.فاكتور2" و"استديو 397"، أعلنت الشركة مؤخرًا عن استحواذها على "كارت كرافت"، منصة محاكاة سباقات الكارتينغ الرائدة، علاوة على خططها لشراء شركة تطوير ألعاب الهاتف الذكي "ديجيتال تايلز".

 

تصوير: ألعاب موتورسبورت

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