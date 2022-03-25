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"ألعاب موتورسبورت" تدخل في شراكة مع رومان غروجان للمساعدة في تطوير منصة "آرفاكتور2" وفعاليات الرياضة الإلكترونية

ضمّ رومان غروجان بصفة استشارية سيساعد على تعزيز عمل منصة "آرفاكتور2" وتقوية فعاليات الرياضة الإلكترونية التي تقيمها "ألعاب موتورسبورت".

"ألعاب موتورسبورت" تدخل في شراكة مع رومان غروجان للمساعدة في تطوير منصة "آرفاكتور2" وفعاليات الرياضة الإلكترونية

أعلنت "ألعاب موتورسبورت" الشركة المطورة والناشرة لألعاب الفيديو الخاصة برياضة السيارات والمزوّدة الرسمية بفعاليات الرياضة الإلكترونية لأهم بطولات وسلاسل رياضة السيارات في العالم، عن التعاقد مع نجم إندي كار وسائق الفورمولا واحد السابق رومان غروجان بصفة استشارية، للتركيز بشكل خاص على منصة المحاكاة "آرفاكتور2".

ضمن دوره الجديد سيعمل غروجان على جلب كامل خبرته التسابقية - في الحياة الحقيقية وكذلك سباقات المحاكاة - لمساعدة الشركة في تعزيز موقعها الرياديّ عبر منصتها المتميزة للمحاكاة.

وسيشارك غروجان في أربع حصص اختبارية تقنية لصالح "آرفاكتور2"، ما سيسمح له بتقديم آرائه واقتراحاته بهدف تعزيز وتحسين المنصة.

علاوة على دوره في العمل مع "آرفاكتور2"، فإن غروجان سيتواجد لتقديم الاستشارة فيما يتعلق بفعاليات "ألعاب موتورسبورت"، مثل سلسلة لومان الافتراضية ذائعة الصيت والشهرة وكذلك لعبة إندي كار الجديدة.

حيث قال غروجان: "الرابط بين سباقات الحياة الواقعية وسباقات المحاكاة بات أكبر وأكبر، وباتت تلعب دوراً كبيراً لدى الشركات، الفرق والبطولات في عالم رياضة السيارات. أنا مسرور للغاية بهذا الدور كمستشار تقني لدى ’ألعاب موتورسبورت’ ولا أكاد أطيق صبراً لتقديم انطباعاتي إزاء منصة المحاكاة التي أستعملها بشكل متكرر".

أما جيرار نيفو مستشار رياضة السيارات لدى "ألعاب موتورسبورت": "مهارات رومان وخبرته في عالم رياضة السيارات معروفة للغاية في جميع أنحاء العالم، كما أظهر كذلك على مرّ السنوات الماضية معرفة عميقة للغاية في عالم الرياضة الإلكترونية وسباقات المحاكاة. لذا فإنه الشخص المثالي لشغل منصب الاستشاري لدى ’ألعاب موتورسبورت’ حيث ستساعدنا خبرته العميقة بشكل كبير في مواصلة تطوير ’آرفاكتو2’".

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