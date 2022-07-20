"ألعاب موتورسبورت" تجلب لعبتين إلكترونيتين إلى خدمة "انفيديا جي فورس ناو"

أعلنت اليوم "ألعاب موتورسبورت" الشركة المطورة الرائدة عالمياً في مجال الألعاب الإلكترونية والجهة المعتمدة رسمياً من قبل أهم سلاسل وبطولات سباقات السيارات العالمية في الرياضة الإلكترونية، عن توافر لعبتين عبر خدمة البث السحابية من قبل انفيديا "جي فورس ناو".

نتيجة لذلك باتت كل من "ناسكار 21" و"كارت كرافت" متاحتين ضمن مكتبة تضم أكثر من 1300 لعبةً قابلة للعب عبر خدمة بث الألعاب "جي فورس ناو".

حيث قال دميتري كوزكو المدير التنفيذي لدى "ألعاب موتورسبورت": "هدفنا هو إتاحة متعة السباقات للجميع وتقديم تجربة لعب مذهلة للمتابعين حول العالم. عبر إتاحة لعبتي ناسكار والكارتينغ عبر خدمة ’جي فورس ناو’، يمكن للمتابعين الاستمتاع بها. لا نكاد نطيق صبراً كي يجرب اللاعبون هذه التجربة الجديدة. يسرنا التشارك مع ’انفيديا’ الشركة المبدعة التي تواصل التقدم ودفع صناعة الألعاب للأمام".

من جهته، قال فيل سكوت مدير قسم التطوير لدى "انفيديا" في أوروبا: "تمتلك ’جي فورس ناو’ مكتبة كبيرة للغاية تزداد نمواً باستمرار، وبات بوسع اللاعبين الآن تجربة أهم لعبتين من ’ألعاب موتورسبورت’ للاستمتاع بالسباقات. سواء أكان اللاعبون داخل أو خارج منازلهم، بات بوسعهم الاستمتاع بأفضل خدمة بث ألعاب سحابية مع ’جي فورس ناو’".