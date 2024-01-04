"أكثر من مجرد ند" تفتح باب الطلبات لبرنامج تطوير السائقات

تم إنشاء مبادرة "أكثر من مجرد ند" المستقلة من قبل الفائز بـ 13 سباقاً في الفورمولا واحد، دايفيد كولتارد، وريادي الأعمال كاريل كوماريك، بهدف إيجاد وتطوير سائقة لتصبح أول بطلة عالم في الفورمولا واحد.

تصوير: رايت فورمولا دايفيد كولتارد، كاريل كوماريك

وبدأت المبادرة بقبول الطلبات حالياً للانضمام إلى برنامج التطوير، عبر استهداف السائقات الطموحات من جميع أنحاء العالم.

يمكن للمرشحات تقديم الطلبات عبر الإنترنت من خلال موقع المبادرة الإلكتروني. تتضمن معايير الاختيار، الأداء الحالي، تاريخ القيادة، العمر ومرحلة التطور. آخر يوم للتقديم هو 31 يناير.

وستتم دعوة المرشحات المفضّلات لمزيد من التقييم بما في ذلك مقابلات، ومنحهنّ تجارب للقيادة، والحصول على فرصة الالتقاء بسائقين وفريق التدريب وطرح الأسئلة.

وإلى جانب التقديم العام، فإن المبادرة تطرح للمرة الأولى من نوعها عملية بحث عالمية عن المواهب معززة بالبيانات عبر التعاون مع شركة البيانات والتقنيات "سميدلي غروب". والتي أسسها روب سميدلي مهندس فيراري السابق، وستستعمل هذه الشركة تاريخها العريق في عالم رياضة السيارات وتقنياتها الحديثة لخوض التحديات وإيجاد نجمات المستقبل. أول موجة من السائقات سيتم اختيارها عبر مجموعة من عمليات اختيار المواهب الخاصة مع مجموعة سميدلي وكذلك عبر التقديم العام.

الطلبات الناجحة سيتم العمل معها عبر فريق مخصص من مدربي السائقين المخضرمين بالتعاون مع مجموعة "هينستا بيروفورمانس" الرائدة في مجال التمرين المعزّز بالدليل.

والتي تشتهر بنجاحها في تدريب وتطوير مواهب واعدة، تقدمت لتفوز بما مجموعه 18 بطولة للسائقين في الفورمولا واحد.

وستخضع المرشحات لبرامج تمرين وتقنيات، إلى جانب التحضير البدني والتطوير الشخصي. حيث سيتم تدريبهن وتطويرهن ودعمهن خاصة اللواتي يمتلكن مؤهلات رفيعة وذلك عبر برامج مخصصة تناسب أعمارهنّ وجنسهنّ.

حيث قال علي دونيلي المدير التنفيذي لدى مبادرة "أكثر من مجرد ند": "لم تشارك أية فتاة في الفورمولا واحد بشكل تنافسي لما يقارب خمسين عاماً، وقليلات فقط من شاركن ضمن المستوى الاحترافي لأية فئة من فئات السيارات. من أجل ذلك، نحتاج للتفكير بشكل مختلف. بالنسبة لنا، ذلك يعني الاستثمار وتطوير المواهب الشابة منذ أعمار مبكرة، ويسرنا أخذ الخطوات الأولى تجاه ذلك عبر إطلاق برنامج مخصص للنساء في 2024".

تصوير: أكثر من مجرد ندّ توم ستانتون، أكثر من مجرد ندّ

أما توم ستانتون، رئيس قسم التطوير لدى مبادرة "أكثر من مجرد ند"، فقال: "برنامجنا مخصص لدعم وتعزيز تطوير السائقات في ثلاثة محاور أساسية: كسائقة، كرياضة وكشخص. أنا متحمس للغاية للعمل مع مجموعة سميدلي وهينستا بيرفورمانس، بهدف استخلاص أقصى ما يمكن من الأداء لتلك المواهب وتحويلهن إلى فائزات في المستقبل".