أفضل الأفلام والمسلسلات التي تفتح لك باب الشغف برياضة المحرّكات

لا تُعدّ هذه الأعمال مثيرة وحماسية فحسب، لكنّها تعليمية كذلك، حيث تتعلّم الكثير حول تاريخ هذه الرياضات والأساطير التي ساهمت في تشكيله.

1- سينا (الإعلان التشويقي ومزيد من المعلومات)

يسرد هذا العمل حياة الأسطورة البرازيلية وسائق الفورمولا واحد إيرتون سينا، قد يصدمك ذلك الوثائقي إن لم تكن متابعًا لرياضة السيارات ولا تعرف الكثير عن سينا. كما أنّ إثارة الأحداث وشخصية البرازيلي الطاغية وعبقريته ستبقى في ذاكرتك ومآساته الأخيرة ستفطر قلبك.

2 - روود "الطريق" (الإعلان التشويقي ومزيد من المعلومات)

إذا كنت تبحث عن فيلم مؤثّر ودراما مثيرة، فإنّ ذلك الوثائقي يجب أن يكون بين اختياراتك. ولكن أحذّرك بأنّ سيستنزفك عاطفيًا في النهاية.

ولو كنت تحبّ أفلام الممثل ليام نيسون المليئة بالأكشن والإثارة، فإنّ صوته سيرافقك في تلك الرحلة التي يعلّق عليها ويسرد من خلالها قصّة أخوين ونجلَي أحدهما من أيرلندا الشمالية سيطروا على سباقات الطرقات لأكثر من 30 عامًا. إنّهما: جوي وروبرت دنلوب ونجلا روبرت مايكل وويليام.

ويسلّط هذا الفيلم الضوء على تأثير عالم سباقات الطرقات على العائلة والتضحيات التي يتمّ تقديمها. قد تكون بعض مشاهد هذا الفيلم صعب في مشاهدتها وأنت تعلم أنّ أولئك الدرّاجين يكونون على بُعد أجزاء من الثانية من الموت.

3- حرب الـ 24 ساعة (الإعلان التشويقي ومزيد من المعلومات)

هذا الفيلم سيستهوي حتّى أولئك الذين لا يحبّون رياضة السيارات. حيث يركّز على الحرب التي نشبت بين فيراري وفورد خلال سباقات لومان 24 ساعة في ستينات القرن الماضي.

وكانت فورد قد حاولت في تلك الفترة شراء شركة فيراري، لكنّ إنزو فيراري وقف في وجه ذلك في اللحظات الأخيرة. ليتعهّد هينري فورد الثاني بوضع حد لهيمنة الحصان الإيطالي على سباق لومان 24 ساعة لخمسة أعوام متتالية.

4 - ويليامز (الإعلان التشويقي ومزيد من المعلومات)

يركّز ذلك الوثائقي على حياة السير فرانك ويليامز، مؤسس فريق ويليامز للفورمولا واحد والذي عاش حياة مثيرة. ويتضمّن الفيلم نقاشات بينه وبين كلير ابنته التي باتت الآن مديرة الفريق.

5 - فيراري: التسابق نحو الخلود (الإعلان التشويقي ومزيد من المعلومات)

كانت خمسينات القرن الماضي من بين إحدى أخطر الفترات وأكثرها فتكًا في الفورمولا واحد. كما كان ذلك عقدًا شهد هيمنة مطلقة من فيراري، حيث يسلّط هذا الوثائقي الضوء على بعض أبرز سائقي هذه الفترة مثل بيتر كولينز ومايك هوثورن، والأيقونة إنزو فيراري، والذين ساهموا في جعل فيراري الأسطورة اللامعة التي هي عليها الآن.

6 - 1: "الحياة على الحدود القُصوى" (الإعلان التشويقي ومزيد من المعلومات)

بالرُغم من أنّ اسم الفيلم قد يبدو غريبًا، الرقم 1، لكنّه ما يزال من أفضل الأعمال الوثائقية عن الفورمولا واحد، حيث يركّز على العصر الذهبي لهذه الرياضة بدءًا من سبعينات القرن الماضي.

7 - غراند بري: ذاك كيلر يرز "الجائزة الكبرى: الأعوام الصعبة" (الإعلان التشويقي ومزيد من المعلومات)

أحد أصعب الوثائقيات في مشاهدتها ضمن هذه القائمة، حيث يغطّي الجانب المظلم من الفورمولا واحد وتطويرات السلامة التي أتت بعد ذلك. وثائقي رائع، لكنه تراجيدي في بعض الأوقات.

8 - الحقيقة في لومان 24 ساعة (الإعلان التشويقي ومزيد من المعلومات)

بتعليق صوتي من جايسون ستاثام، فإنّنا أمام عمل جيّد بكلّ تأكيد. يتابع هذا الوثائقي فريق أودي في سباق لومان 24 ساعة نسخة 2008، حيث سرعان ما تبدأ الاستمتاع بالسباق والنظرة التي يمنحها لك حول السباق العريق.

9 - راش (الإعلان التشويقي ومزيد من المعلومات)

حقّق فيلم المخرج رون هاورد "راش" نجاحًا بين النقّاد وعاشقي الفورمولا واحد على حد سواء، حيث يحكي الفيلم قصّة سائق فيراري نيكي لاودا وسائق مكلارين جايمس هانت والمعركة المحتدمة بينهما على بطولة العالم في الفورمولا واحد لموسم 1976.

10 - سلسلة نتفلكس: قُد للنجاة (الإعلان التشويقي ومزيد من المعلومات)

يُمكن القول بأنّ السلسلة الوثائقية التي أُنتجت بالتعاون بين نتفلكس والفورمولا واحد كان لها التأثير الأكبر في العصر الحديث في تعزيز شعبية الفئة الملكة، ولا سيّما في الولايات المتّحدة حيث لم تكن البطولة تحظى بالشعبية والمعرفة الكافية من قِبَل متابعي رياضة السيارات.

وتوفّر السلسلة نظرة حصرية خلف الكواليس على السائقين والسباقات في موسمَي 2018 و2019، وذلك بطابع سينمائي احترافي جذّاب.

11- فورد في فيراري (الإعلان التشويقي ومزيد من المعلومات)

يروي الفيلم - الذي يعرف بعنوان "لومان 1966" في بعض البلدان - قصة كارول شيلبي مدير فريق فورد للسباقات وسائقه الأساسي كين مايلز، وسعيهما للفوز بسباق لومان 24 ساعة الأسطوري.