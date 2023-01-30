"آر.فاكتور2" من "ألعاب موتورسبورت" جزء من الخلطة السرية لتجربة "أف1 ريسينغ أركيد"

"أف1 أركيد"، أول تجربة عالمية رسمية بجودة عالية للفورمولا واحد، تم افتتاحها في 12 ديسمبر، 2022 لندن في "ون نيو تشانج، سانت بول".

وتأتي هذه التجربة المعمّقة المذهلة في محاكاة الفورمولا واحد مع 60 جهاز محاكاة تعمل جميعها على منصة "آر.فاكتور2" للمحاكاة والتي تقدمها "ألعاب موتورسبورت"، تزامناً مع محتويات حصرية من الفورمولا واحد، تسمح للضيوف بعيش تجربة السباقات المذهلة، إضافة إلى تواجد مجموعة من أفخر الأطباق والمشروبات من أيادي أمهر الطهاة.

حيث قال دميتري كوزكو، المدير التنفيذي لدى "ألعاب موتورسبورت": "مع مهمة نقل متعة وحماسة رياضة المحركات للجميع، يسرنا اختيار منصة ’آر.فاكتور2’ كي تؤمن تجربة السباقات الافتراضية ضمن العالم الحقيقي، إضافة إلى منافسات أف أركيد وزبائنها!".

من جهته، أضاف دوم دوهان، المدير التنفيذي لدى أستديو397: "كان من دواعي سرور خبرائنا من فريق التطوير في استديو 397 العمل والتعاون على تطوير العناصر التسابقية، ونتوقع بأن الزبائن سيذهلون من التجربة".

أما آدم بريدين المؤسس والمدير التنفيذي لدى "كيندرد كونسبتس"، فقال: "منذ افتتاح ’أف1 أركيد’ في ديسمبر، كان انتشارها مذهلاً تماماً. هدفنا كان إدخال تقنيات متقدمة تجعل من سباقات المحاكاة متاحة لجميع المتابعين. من أجل هذا، كنا بحاجة إلى شريك قادر على تقديم تجربة كهذه، لهذا السبب اخترنا منصة ’آر.فاكتور2’ مع ’ألعاب موتورسبورت’ لهذا المشروع. ردة فعل الزبائن كانت مذهلة ونحن نتطلع قدماً للترحيب بأكبر عدد ممكن في لندن حيث نتطلع قدماً للتوسع مستقبلاً".

وتتضمن الخطط المستقبلية للمشروع، إقامة تجربة إضافية في برمينغهام عام 2023 الجاري ومواقع أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.