طلب الاتحاد الأوكراني للسيارات إجراء تحقيق عاجل مع الاتحاد الروسي للسيارات. ويزعم الاتحاد الأوكراني أن الاتحاد الروسي انتهك لوائح الاتحاد الدولي للسيارات المتعلقة بالهيئات الوطنية لرياضة السيارات.

وزعم الاتحاد الأوكراني أن الاتحاد الروسي للسيارات افتتح وأدار مكاتب في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونيتسك وزابوريجيا، وهي مناطق تعترف بها الأمم المتحدة باعتبارها أراضي أوكرانية.

وضمن شكواه، أشار الاتحاد الأوكراني إلى انتهاك المادة 3.3 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي للسيارات والمادة 1.4.1 من اللوائح الرياضية الدولية. وتنص المادتان على أنه "لا يمكن الاعتراف إلا بهيئة رياضية وطنية واحدة لكل دولة، وتكون لهذه الهيئة صلاحية على كامل الأراضي الوطنية للدولة".

وبناءً على ذلك، يرى الاتحاد الأوكراني أن الاتحاد الروسي انتهك لوائح الاتحاد الدولي للسيارات من خلال ممارسة أنشطته على الأراضي الأوكرانية.

كما سلطت الشكوى الضوء على أن قادة الاتحاد الروسي للسيارات، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة بوريس روتنبرغ، يخضعون لعقوبات دولية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب تورطهم في الهجمات ضد أوكرانيا.

العلم الروسي الصورة من قبل: Mark Sutton / Motorsport Images

وطالب الاتحاد الأوكراني بإجراء تحقيق فوري وإغلاق مكاتب الاتحاد الروسي للسيارات المعنية.

وقال رئيس الاتحاد الأوكراني للسيارات أوليكساندر فيلدمان: "هذا انتهاك واضح للنظام الأساسي للاتحاد الدولي للسيارات من جانب الاتحاد الروسي للسيارات، الذي يلتزم، بصفته عضوًا في الاتحاد الدولي للسيارات، بالامتثال لهذه القوانين".

"ندعو رئيس الاتحاد الدولي للسيارات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاق هذه المكاتب وفرض عقوبات على الاتحاد الروسي للسيارات بسبب أفعاله".

وقد رفع الاتحاد الدولي للسيارات القيود المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان هؤلاء السائقون ممنوعين سابقًا من المنافسة تحت أعلامهم الوطنية في السباقات الدولية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، لكن أصبح بإمكانهم الآن خوض السباقات تحت أعلام دولهم.

ومع ذلك، لا تشمل التغييرات السماح بإقامة سباقات دولية في روسيا أو بيلاروسيا، ولا تزال القيود المفروضة في هذا الصدد سارية.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد ألغى عقد جائزة روسيا الكبرى لعام 2022. وكان من المقرر إقامة السباق في سوتشي، وكان من المتوقع أن تكون تلك الجائزة الكبرى الروسية الأخيرة، إذ كان من المقرر أن تستضيف حلبة إيغورا درايف الحدث في عام 2023.

وخلال هذه الفترة، لجأ السائقون الروس إلى استخدام تراخيص صادرة عن اتحادات وطنية مختلفة من أجل مواصلة المنافسة.

حيث حمل سائقون مثل دانييل كفيات ونيكيتا بيدرين تراخيص سباق إيطالية. وفي الفئات الأدنى، تنافس سائقون روس أيضًا تحت رايتي كازاخستان وقيرغيزستان.