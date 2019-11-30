وولف: الفورمولا إي مثل "لعبة سوبر ماريو كارت ولكن مع سائقين حقيقيين"

كان وولف حاضرًا في السباقيين الافتتاحيين لموسم الفورمولا إي في المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع الماضي، إذ شاهد سائقَي مرسيدس ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز يتأهّلان بالمركزين الثاني والثالث ضمن أوّل مشاركة للفريق، قبل أن يُنهي فاندورن في المركز الثالث خلف الفائز سام بيرد.

كما اعتلى فاندورن منصّة التتويج كذلك في سباق الدرعية الثاني عبر حلوله ثالثًا من جديد بعد تلقّي صاحب مركز الوصافة على المسار ماكسيمليان غونتر عقوبة إثر إقدامه على التجاوز خلف سيارة الأمان.

وقال وولف أنّ نتائج الفريق في الفورمولا إي "تخطّت" الأهداف الواقعية التي وضعتها مرسيدس لبرنامجها في البطولة الكهربائية.

"لقد استمتعت بالفعل بهذه التجربة" قال وولف على هامش جائزة أبوظبي الكبرى في الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: "لم أزر من قبل المملكة العربية السعودية، إذ أنّ انطلاق رحلة مرسيدس في الفورمولا إي من هناك كان مميزًا للغاية. حيث كان الجمهور استثنائيًا، كما أنّ رؤية هذا البلد ينفتح بهذا الشكل كانت أمرًا لم أتوقّعه بهذه الطريقة".

وتابع: "التسابق في الفورمولا إي مختلف تمامًا عن الفورمولا واحد، إذ يُمكن قول ذلك بكلّ وضوح. إذ أرى الفورمولا إي مثل لعبة سوبر ماريو كارت ولكن مع سائقين حقيقيين. لكنّها بطولة لديها ما يكفي لمنحها الفرصة".

وأكمل: "ساهم نيك بالفعل على نحوٍ كبير في أداء الفريق، إذ أنّه ناضج للغاية كشخص وكسائق سباقات حيث تمكّن من التأقلم داخل الفريق مع ستوفيل بشكل رائع للغاية".

واختتم: "وضعنا طموحاتنا أو توقّعاتنا على أهداف واقعية، والتي تخطيناها وكلا سائقَينا قد ساهما في بلوغ ذلك".

جديرٌ بالذكر أنّ فاندورن قد خسر المركز الثاني في سباق الدرعية الأوّل لصالح أندريا لوتيرر، ما يعني أنّ بورشه كذلك سجّل منصّة تتويج ضمن أولى مشاركاتها في البطولة.

وقد أشار لوتيرر كذلك إلى أنّ هذه النتيجة كان بطريقة ما غير متوقّعة من قِبَل فريقه.

فقال: "المركز الثاني في أوّل سباق أمر رائع، إذ لا أعلم إذا كان أحد قد توقّع ذلك، لكنّني رغبت التواجد على منصّة التتويج بكل تأكيد. بالطبّع نسابق من أجل الفوز، لكنّنا كنّا نسبيًا نتوقّع مركزًا ضمن العشرة الأوائل، حيث كانت منصّة التتويج نتيجة رائعة".