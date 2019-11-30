أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
السباق خلال
22 ساعات
:
58 دقيقة
:
24 ثانية
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / أخبار عاجلة

وولف: الفورمولا إي مثل "لعبة سوبر ماريو كارت ولكن مع سائقين حقيقيين"

المشاركات
التعليقات
وولف: الفورمولا إي مثل "لعبة سوبر ماريو كارت ولكن مع سائقين حقيقيين"
30-11-2019

صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد بأنّ الفورمولا إي أشبه "بلُعبة سوبر ماريو كارت ولكن مع سائقيين حقيقيين"، وذلك بعد مشاهدته فريق الصانع الألماني الجديد في البطولة الكهربائية يتخطّى التوقّعات ضمن أوّل مشاركة له.

كان وولف حاضرًا في السباقيين الافتتاحيين لموسم الفورمولا إي في المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع الماضي، إذ شاهد سائقَي مرسيدس ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز يتأهّلان بالمركزين الثاني والثالث ضمن أوّل مشاركة للفريق، قبل أن يُنهي فاندورن في المركز الثالث خلف الفائز سام بيرد.

كما اعتلى فاندورن منصّة التتويج كذلك في سباق الدرعية الثاني عبر حلوله ثالثًا من جديد بعد تلقّي صاحب مركز الوصافة على المسار ماكسيمليان غونتر عقوبة إثر إقدامه على التجاوز خلف سيارة الأمان.

وقال وولف أنّ نتائج الفريق في الفورمولا إي "تخطّت" الأهداف الواقعية التي وضعتها مرسيدس لبرنامجها في البطولة الكهربائية.

اقرأ أيضاً:

"لقد استمتعت بالفعل بهذه التجربة" قال وولف على هامش جائزة أبوظبي الكبرى في الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: "لم أزر من قبل المملكة العربية السعودية، إذ أنّ انطلاق رحلة مرسيدس في الفورمولا إي من هناك كان مميزًا للغاية. حيث كان الجمهور استثنائيًا، كما أنّ رؤية هذا البلد ينفتح بهذا الشكل كانت أمرًا لم أتوقّعه بهذه الطريقة".

وتابع: "التسابق في الفورمولا إي مختلف تمامًا عن الفورمولا واحد، إذ يُمكن قول ذلك بكلّ وضوح. إذ أرى الفورمولا إي مثل لعبة سوبر ماريو كارت ولكن مع سائقين حقيقيين. لكنّها بطولة لديها ما يكفي لمنحها الفرصة".

وأكمل: "ساهم نيك بالفعل على نحوٍ كبير في أداء الفريق، إذ أنّه ناضج للغاية كشخص وكسائق سباقات حيث تمكّن من التأقلم داخل الفريق مع ستوفيل بشكل رائع للغاية".

واختتم: "وضعنا طموحاتنا أو توقّعاتنا على أهداف واقعية، والتي تخطيناها وكلا سائقَينا قد ساهما في بلوغ ذلك".

جديرٌ بالذكر أنّ فاندورن قد خسر المركز الثاني في سباق الدرعية الأوّل لصالح أندريا لوتيرر، ما يعني أنّ بورشه كذلك سجّل منصّة تتويج ضمن أولى مشاركاتها في البطولة.

وقد أشار لوتيرر كذلك إلى أنّ هذه النتيجة كان بطريقة ما غير متوقّعة من قِبَل فريقه.

فقال: "المركز الثاني في أوّل سباق أمر رائع، إذ لا أعلم إذا كان أحد قد توقّع ذلك، لكنّني رغبت التواجد على منصّة التتويج بكل تأكيد. بالطبّع نسابق من أجل الفوز، لكنّنا كنّا نسبيًا نتوقّع مركزًا ضمن العشرة الأوائل، حيث كانت منصّة التتويج نتيجة رائعة".

المقال التالي
"فيا" تشرح مشكلة رافعة إبعاد سيارة فرينز في الدرعيّة

المقال السابق

"فيا" تشرح مشكلة رافعة إبعاد سيارة فرينز في الدرعيّة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي

فورمولا إي Next session

جائزة الدرعية 2

جائزة الدرعية 2

٢٣ نوفمبر - ٢٣ نوفمبر

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أبوظبي الكبرى 2019

2
فورمولا 1

هاميلتون يُحرز البول بوزيشن الـ 88 في مسيرته في أبوظبي

3
فورمولا 1

مرسيدس تضطر لاستعمال محرك آخر جديد لسيارة بوتاس

4
فورمولا 1

فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الثالثة في أبوظبي

5
راليات شرق أوسطية أخرى

يزيد الراجحي يفوز بلقب رالي الرياض 2019 على متن سيارة تويوتا

29د

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجربات السباق الثاني في الدرعية 01:00
فورمولا إي

أهم مجربات السباق الثاني في الدرعية

فورمولا إي: أهم مجريات السباق الأول في الدرعية 01:00
فورمولا إي

فورمولا إي: أهم مجريات السباق الأول في الدرعية

نظرة على الموسم السادس للفورمولا إي 01:20
فورمولا إي

نظرة على الموسم السادس للفورمولا إي

نبذة عن بطولة الفورمولا إي 01:24
فورمولا إي

نبذة عن بطولة الفورمولا إي

من هو المهاجم الأفضل في الفورمولا إي؟ 01:01
فورمولا إي

من هو المهاجم الأفضل في الفورمولا إي؟

أحدث الأخبار

وولف: الفورمولا إي مثل "لعبة سوبر ماريو كارت ولكن مع سائقين حقيقيين"
FE

وولف: الفورمولا إي مثل "لعبة سوبر ماريو كارت ولكن مع سائقين حقيقيين"

"فيا" تشرح مشكلة رافعة إبعاد سيارة فرينز في الدرعيّة
FE

"فيا" تشرح مشكلة رافعة إبعاد سيارة فرينز في الدرعيّة

غونتر يفقد منصّة تتويجه الأولى في الفورمولا إي في الدرعيّة
FE

غونتر يفقد منصّة تتويجه الأولى في الفورمولا إي في الدرعيّة

سيمز يتقدّم ثنائيّة بي ام دبليو في السباق الثاني الجنوني في الدرعيّة
FE

سيمز يتقدّم ثنائيّة بي ام دبليو في السباق الثاني الجنوني في الدرعيّة

جولة الدرعية للفورمولا إي: سيمز يمنح "بي أم دبليو" قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني
FE

جولة الدرعية للفورمولا إي: سيمز يمنح "بي أم دبليو" قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.