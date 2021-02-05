فريق نيو 333 ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

يشكل الفريق القسم التسابقي لصانع السيارات الصيني نيو، والذي اشتهر بالسيارة الكهربائية الخارقة "إي.بي9" التي حطمت زمن اللفة القياسي على حلبة نوربورغرينغ عام 2017. وبعد الفوز باللقب، واصل نيلسون بيكيه الابن المشاركة مع الفريق لثلاثة مواسم، إلى جانب زميله أوليفر تورفي. وفي موسم 2017-2018، تم استبدال بيكيه بسائق إندي كار الإيطالي لوكا فيليبي، ليزامل تورفي طوال مجريات الموسم الرابع.

وحقق الفريق نتائج متفاوتة على مرّ السنين، حيث أنهى موسم 2014-2015 بالمركز الرابع قبل أن يتراجع إلى المركز الأخير في العام التالي. أما بالنسبة إلى موسم 2016-2017 فقد نجح الفريق بالتقدم إلى المركز السادس، قبل التراجع مجدداً إلى المركز الثامن في موسم 2017-2018.

الفريق السائق السائق نيو 333 توم بلومكفيست أوليفر تورفي عدد المشاركات 69 8 58 منصات التتويج 6 0 1 الانتصارات 2 0 0

بينما واصل تورفي المشاركة مع الفريق في موسم 2018-2019 إلى جانب الفرنسي توم ديلمان. وحملت انطلاقة الموسم الجديد بداية جديدة للفريق الصيني، الذي بات يعرف باسم "نيو 333"، حيث احتفظ بخدمات أوليفر تورفي، إلى جانب ما كينغوا الذي لم يتمكن من إكمال الموسم، حيث تمّ ضم دانيال أبت كبديل له.

وبعد موسم صعب للغاية في 2019-2020 من دون تسجيل أية نقاط، فإن الفريق يعلق آمالاً كبيرة على توم بلومكفيست وتورفي مع بداية الموسم السابع والحقبة الجديدة من بطولة الفورمولا إي الكهربائية.