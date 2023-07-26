"نيوم مكلارين" يعلن عن اول ملصق لسيارة سباق في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي

يأتي ذلك احتفالاً بالذكرى الستين لتأسيس فريق "مكلارين ريسينغ"، وسيُعرض خلال سباق لندن للسيارات الكهربائية الذي سينعقد يومي 29 و30 يوليو الجاري.

وتم تطوير الملصق بالتعاون بين نيوم ومكلارين ريسينغ، ويمثل عملاً إبداعياً يجمع رؤى مستقبلية للتصميم قدمها كل من السائقين "رينيه راست"، و"جيك هيوز"، بالإضافة إلى أربعة أعضاء في برنامج نيوم لتطوير الخريجين، وتمت معالجة هذه الرؤى بهدف إنتاج عدد من النصوص التي تصف النماذج المطلوبة، بعدها، تمّ استخدام برنامج لتحويل النصوص إلى صور وتصاميم فنية محددة تعكس رؤية كل من المشتركين، ثم جرى دمج النماذج الستة في تصميم واحد، وكل هذه العمليات تمت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، قبل أن يتم تحسين جودة التصميم بنسخته الأخيرة عبر مصممي فريق "مكلارين ريسينغ" الذين وضعوه على ملصق يغطي الهيكل الخارجي للسيارة.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر: "تدعم شراكة فريق نيوم مكلارين للسباقات الكهربائية العديد من التزامات نيوم، بدءاً من قيادة الحلول المستدامة، ورعاية المواهب السعودية من خلال الفرص التطويرية، إلى تقديم تقنيات جديدة للعالم"، مضيفاً: "لقد سخرنا تقنيات مبتكرة ومتقدمة لابتكار التصميم، والذي يشكل علامة فارقة في تاريخ مكلارين الذي نحتفي به عبر رؤية متميزة للمستقبل".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة مكلارين ريسينغ، زاك براون: "يسعدنا التعاون مع نيوم في ابتكار أول ملصق في عالم سباقات السيارات* يتم إعداده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، مضيفاً: "ستكون لحظة مهمة للاحتفاء بالذكرى الستين لـ(مكلارين ريسينغ)، عندما تأخذ سيارتنا مكانها في مضمار السباق في لندن نهاية هذا الأسبوع، لدى مكلارين تاريخ حافل بالابتكارات في عالم السباقات ومجالات أخرى عدة، وبقدر ما نحتفل بمسيرتنا العريقة، فنحن نتطلع إلى المزيد من الابتكارات في الفترة المقبلة".

وسينضم خريجو نيوم في وقت لاحق من هذا العام، وهم من الشباب السعوديين والذين لعبوا دوراً أساسياً في عملية تصميم الملصق، إلى برنامج "نيوم مكلارين لتطوير ورعاية المواهب"، لينخرطوا في برنامج تطويري مع الفريق مدته 12 شهراً، وهو جزء من مبادرة مستمرة، سيستفيد منها عدد من الخريجين السعوديين على مدار الأعوام المقبلة، بهدف تطوير المواهب المحلية وتزويدها بالخبرة اللازمة من "مكلارين"، التي تعد إحدى المؤسسات العالمية موثوقة الأداء.

وتجمع شراكة "نيوم مكلارين للسباقات الكهربائية" قيماً مشتركة لمستقبل أفضل، وتدعم تطلعات نيوم لتصبح رائدة عالمياً في التقنيات والابتكارات في المجال الرياضي، من خلال التعاون وإحداث تأثير إيجابي داخل القطاع وخارجه.