نورمان ناتو: سباق الدرعية الليلي سيكون حماسياً للغاية وأود اكتشاف المزيد حول المملكة العربية السعودية

ستشكل جولة الدرعية في المملكة العربية السعودية المرة الأولى التي يقود فيها ناتو سيارة فورمولا إي كسائق سباقات بعد موسمين كسائق احتياطي.

وأكد ناتو حماسته الكبيرة لهذه الفرصة، فقال: "أنا متحمس جداً لهذه الفرصة التي أتيحت لي، فوجودي على مقعد السائق في السباق مع الفريق بعد عامين كسائق احتياطي، يجعلني أشعر بأنني جاهز جدًا للتقدم".

وأكمل: "كما أن خوضي أول سباق لي في السعودية كسباق ليلي يعتبر شيئاً مميزاً بالنسبة لي، وبالتأكيد يضيف إلى إثارة السباق أيضاً. فالسباقات الليلية رائعة جداً، ليس فقط للسائقين ولكن أيضاً للجماهير، فمشاهدتها ممتعة بسبب الأضواء".

وأضاف: "لذا أعتقد أنها طريقة خاصة لبدء موسمنا الأول كبطولة عالمية تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات".

إن استضافة أول سباق ليلي في فورمولا إي - في الدرعية - أمر يستحق الفخر نورمان ناتو

وأشار ناتو إلى اختلاف التحديات في الفورمولا إي عن البطولات الأخرى، خاصة وأن أغلب السباقات تقام على حلبات شوارع.

فقال: "تختلف فورمولا إي تماماً عن أي بطولة أخرى من حيث إن سباقاتها تتم في الغالب على حلبات الشوارع والتي تتطلب مهارات مختلفة عن حلبات السباق الدائمة".

وأردف: "كانت لدي خبرة قليلة في سباقات الشوارع في موناكو [شارك نورمان في سلسلة رينو فورمولا 3.5 عام 2014 حيث سجل المركز الأول وأسرع لفة وحقق الفوز في موناكو] لكنني لم أخض سباقاً على أي من المسارات الأخرى في فورمولا إي، وهذا الأمر يشكل قفزة نوعية".

وتابع: "سأحتاج إلى تعلم الحلبات بأسرع ما يمكن وبالتأكيد سأقضي الكثير من الوقت على جهاز المحاكاة قبل وصولي للسباق.

واسترسل: "هناك أيضاً الكثير من الضغط على إدارة الطاقة في سلسلتنا وهذا يختلف تماماً عن أي تجربة أخرى مررت بها. ببساطة، إذا لم تتمكن من إدارة طاقتك جيداً في فورمولا إي، فلن تتمكن من إنهاء السباق".

واستكمل: "يتعلق الأمر بإيجاد ذلك التوازن المثالي بين الدفع للحصول على الأداء الأمثل ولكن عدم الدفع بقوة بحيث ترتكب أخطاء سهلة أو تسيء إدارة طاقتك".

من جهة أخرى، أكد ناتو أن السباقات الليلية للفورمولا إي ستكون مختلفة عن البطولات الأخرى، لكنه أشار إلى أن الأضواء الساطعة القوية ستمنع حصول أية مشاكل تتعلق بانخفاض مستويات الرؤية.

فقال: "تعتمد تجربة السباق كثيراً على جودة الأضواء على المسار. لقد جربت أيضاً سباقات ليلية مع "لومان" ولكن هذا مجال مختلف تماماً، لأنك في معظم الأوقات، تتسابق في ظلام دامس فقط باستخدام المصابيح الأمامية".

وأكمل: "لكنني واثق من أن الأضواء في الدرعية ستكون ساطعة لذا لن تشكل الرؤية أي مشكلة - تماماً كما هو الحال في أبو ظبي والبحرين - الأضواء قوية جداً هناك".

واستكمل: "من المهم أن أبدأ في الدخول في أجواء توقيتات جدول السباق بمجرد أن أكون على الأرض في الرياض".

واستطرد: "سأستعد لتوقيت السباق في جهاز المحاكاة قبل مغادرتنا موناكو وبعد ذلك بمجرد أن أكون على الأرض في الأيام التي تسبق السباق، سأتمرن حول وقت بدء السباق حتى يعتاد جسدي على الضغط المتواصل في هذا الوقت وحتى أتأقلم تماماً".

وأكد ناتو أن الجانب الذهني للمنافسة يمتلك نفس الأهمية للجانب البدني، نظراً لما يتطلبه الأمر من تركيز شديد وكامل في مختلف الأوقات.

فقال: "غالباً ما ينصب تركيز الناس فقط على الجانب الجسدي لاستعدادنا، لكن الجانب الذهني له نفس الأهمية بالنسبة للسائق، حيث احتاج إلى تدريب نفسي لكي أكون في ذروة الأداء الذهني وأن أضمن التركيز بشكل كامل في الوقت المناسب من النهار أو الليل أيضاً".

وأكمل: بصراحة، أنا أستمتع جداً بالسباق الليلي، وأعتقد أنه يمثل تحدياً للسائقين وممتعاً في مشاهدته أيضاً".

ويرى ناتو أن حلبة الدرعية ستقدم عرضاً متميزاً ومثيراً للمشاهدين، فقال: "أعتقد أن الحلبة تشكل عرضاً رائعاً لأحد العناصر التي تميز فورمولا إي وتجعلها مثيرة للمشاهدة، وهذا جزء مما يميز بطولتنا عن البقية ويجعلها كذلك سهلة الوصول للجمهور في ظل الظروف العادية".

وأضاف: "نسبياً، إنه مسار تقني للغاية - الكثير من المنعطفات، وبعض الزوايا السريعة التي تتطلب استخدام المكابح الثقيلة وبعض الزوايا البطيئة أيضاً".

وأردف: "إنه مسار صعب للغاية بالنسبة للسائق، لذا من وجهة نظر المبتدئين، لن يكون من السهل أن أبدأ به مشاركتي في البطولة، سيكون من الصعب الحصول على أفضل أداء وعدم ارتكاب الأخطاء هنا".

وتابع: "لكنني استمتعت جداً بالقيادة على الحلبة في جهاز المحاكاة، لذلك أتطلع بشدة إلى تجربتها بشكل حقيقي".

واسترسل: "سيكون لدينا ملخص كبير حول الإعداد للسباق كفريق الأسبوع المقبل، لذلك سأستمع بالتأكيد بعناية عندما يقدم إيدو (مورتارا زميله) ملاحظاته حول سباق الموسم الماضي".

واستطرد: "الحصول على خبرات شخص قاد هناك بالفعل يعد أمراً لا يقدر بثمن بالنسبة لاستعدادي للسباق".

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وتعقيباً على توجهه إلى المملكة العربية السعودية أكد ناتو أنه متحمس للتعرف على البلد والثقافة الجديدة، لكنه حزين نوعاً ما لعدم تمكنه من التعرف بشكل واسع على المدينة، حيث شدد على رغبته في ذلك مستقبلاً.

فقال: "أنا متحمس للوصول إلى الحلبة وأعتقد أن مسوّقي السباق والمنظمين المحليين، إلى جانب الفورمولا إي، قاموا بعمل رائع في تمكيننا من بدء الموسم في الدرعية".

وأكمل: "ما رأيته على مدار العامين الماضيين هو أن المملكة تضغط بشدة لعرض رؤيتها الجديدة للعالم، لا سيما من خلال الرياضة، كما أن استضافة أول سباق ليلي في فورمولا إي أمر يستحق الفخر أيضاً".

وتابع: "لا بد أنه كان تحدياً كبيراً في ظل هذا الوضع العالمي الذي نواجهه الآن وأنا ممتن جداً لإتاحة الفرصة لي للمشاركة وبدء موسمنا بشكل صحيح في مثل هذا الموقع المذهل".

واسترسل: "أشعر ببعض الحزن لعدم تمكني من اكتشاف المزيد عن المدينة أو البلد بشكل صحيح هذه المرة ولكني متأكد من أنه سيكون هناك متسع من الوقت لذلك في المستقبل".

وأضاف: "قائمة سائقي لفورمولا إي هذا الموسم قوية جداً، وما رأيناه في اختبار ما قبل الموسم في فالنسيا هو أنه لا يكاد يكون هناك أي زمن يفصل بين السائقين، لذلك من المفترض أن يثمر ذلك عن سباق قوي جداً وتنافس شديد في المقدمة".

واختتم: "في الوقت الحالي، أتمنى أن نقدم عرضاً رائعاً لكل من يشاهده وبشكل يناسب الترحيب الحار الذي ستقدمه لنا السعودية بلا شك".