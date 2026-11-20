فورمولا إي

نهاية مبكرة لاختبارات ما قبل الموسم في الفورمولا إي بعد انفجار سيارة واندلاع النيران فيها

اشتعلت النيران في سيارة بارنارد خلال الساعة الأخيرة من الاختبارات في حلبة خاراما يوم الجمعة.

منشور: 20-11-2026

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النيران تلتهم سيارة فيوجن في خاراما

نجا تايلور بارنارد دون إصابات بعدما اشتعلت النيران في سيارته التابعة لفريق فيوجن وانفجرت، لكن الحادث وضع حدًا مفاجئًا لليوم الأخير من اختبارات الفورمولا إي لموسم 2027.

سارت التجارب يوم الجمعة بالسيارات الجديدة من الجيل الرابع بسلاسة نسبية، باستثناء مشكلات الموثوقية المعتادة. لكن حالة من القلق سادت قبل أقل من ساعة على نهاية التجارب، عندما اشتعلت النيران في سيارة بارنارد التابعة لفريق فورتيسكيو.

وتمكن السائق البريطاني من الخروج من السيارة دون مساعدة، وذلك قبل انفجارها. واستدعى الحادث التدخل السريع للسيارة الطبية وسيارة الأمان وشاحنة الإطفاء، فيما ارتفع عمود ضخم من الدخان فوق التلال المحيطة بحلبة جاراما.

وأُوقفت الحصة فورًا تحت العلم الأحمر، مع توجيه جميع السائقين إلى التوقف على الحلبة. وبعد بضع دقائق، وُجّه عدد من السيارات إلى العودة إلى منطقة الصيانة عبر القيادة في الاتجاه المعاكس لمسار الحلبة.

وأُبلغت الفرق بأن الحصة لن تُستأنف، ما وضع حدًا مبكرًا لاختبارات ما قبل الموسم، قبل ساعة كاملة من موعد نهايتها المقرر.

ويُشتبه في أن البطارية كانت السبب وراء عطل سيارة فيوجن التابعة للفريق الزبون لبورشه، لكن الفريق لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، وبعد دقيقتين فقط من انطلاق الحصة، توقفت سيارة جاغوار المصنعية بقيادة ستوفيل فاندورن على الحلبة، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر الأول خلال اليوم الأخير من الاختبارات.

وعقب توقف فاندورن، نُقلت سيارة جاغوار إلى قسم منفصل من الحلبة ووُضعت في منطقة عزل كإجراء احترازي للسلامة، بينما أُجريت الفحوصات اللازمة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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