ناتو يحلّ مكان ماسا في صفوف فريق فنتوري للفورمولا إي

لعب الفرنسي ناتو، الذي يُشارك في فئة "ال.ام.بي1" في بطولة العالم للتحمّل مع فريق ريبيليون ريسينغ، دور السائق الاحتياطيّ لفريق فنتوري منذ 2018.

واستُدعي الآن ليحلّ مكان ماسا الفائز بـ 11 سباقًا في الفورمولا واحد، وذلك بعد أن تمّ الإعلان عن مغادرته لصفوف الفريق بعد دقائق قليلة من نهاية السباق الاختتاميّ لموسم 2019-2020.

وقال ناتو لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا جاهزٌ وأعلم بأنّ المسألة ستكون صعبة. أحتاج للوقت للتعلّم لكنّ الهدف الأساسي بالنسبة لي هو عدم الندم على أيّ شيء في نهاية الموسم".

وأضاف: "الأمر الأهمّ هو تحقيق النقاط في كلّ جولة. ذلك هو الهدف الوحيد في الوقت الحاضر".

وأردف: "بعد أن كانت تجارب الناشئين في مراكش ناجحة بالنسبة لي مع الفريق، فقد علمت بأنّه قد تسنح فرصة لمقعدٍ في الموسم التالي".

وأردف: "أمضيت الكثير من الوقت في جهاز المحاكاة. ومثلما أقول لسوزي وولف (مديرة الفريق) فإنّني بذلت كلّ ما في وسعي لأُظهر للفريق أنّني جاهزٌ للفورمولا إي وأستحقّ مقعدًا".