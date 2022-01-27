موسم الفورمولا إي الثامن: إثارةٌ مرتقبة وتغييراتٌ جديدة في القوانين

ستعود عجلة منافسات الفورمولا إي إلى الدوران يومي الجمعة والسبت المقبلين في 28 و29 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث ستقام الجولتان الافتتاحيتان من الموسم الثامن تحت الأضواء الكاشفة على حلبة الدرعية في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر إحدى أكثر الحلبات تطلباً من الناحية التقنية.

وسيعود الجمهور ليملأ المدرجات، إضافة إلى الملايين من المتابعين حول العالم الذين سيشاهدون المنافسات المشتعلة بين 22 سائقاً من 11 فريقاً، طوال الموسم المؤلف من 16 جولة.

مرسيدس تسعى لاقتناص لقبٍ ثانٍ

يتطلع كل من حامل اللقب نيك دي فريز وفريقه مرسيدس إلى الدفاع عن لقبَي السائقين والفرق. وبينما لم تتغير تشكيلة أقرب المنافسين لهم عن العام الماضي، إلا أنّ هذا الموسم يشهد عدة تبديلات للسائقين في أكثر الفرق تنافسية، من بين ذلك الوافد الجديد أنطونيو جيوفينازي سائق الفورمولا واحد السابق.

وسيعود كل من ميتش إيفانز وسام بيرد خلف مقود سيارة جاغوار، بينما أكدت دي.أس تيتشيتا بقاء الفائز باللقب مرتين جان-إريك فيرن إلى جانب أنطونيو فيليكس دا كوستا بطل الموسم السادس.

بينما سيبني فريق إنفيجن على الأداء الإيجابي للموسم السابع السابع مع روبن فرينز الذي قدم أداءً مثيراً للإعجاب على طريقه لتحقيق المركز الخامس العام.

علاوة على عودة جايك دينيس سائق أفالانش أندريتي بآمال كبيرة للموسم، إلى جانب أوليفر أسكيو السائق الأمريكي الوحيد في السلسلة وبطل إندي لايتس 2019.

بالمقابل، يتجه فريق فانتوري إلى الموسم الجديد مليئاً بالتفاؤل مع إدواردو مورتارا صاحب مركز الوصافة الموسم الماضي، إلى جانب لوكاس دي غراسي. أما فريق بورشه فسيحافظ على تشكيلته الألمانية الخالصة من باسكال فيرلاين وأندريه لوتيرر الباحثان عن أول فوزٍ للعلامة العريقة في بطولة السيارات الكهربائية.

أوليفر رولاند سيخوض موسمه مع ماهيندرا إلى جانب مواطنه أليكسندر سيمز، بينما انتقل ماكسيميليان غونتر إلى فريق نيسان إي.دامس ليقود إلى جانب المخضرم سيباستيان بويمي.

ويستعد أنطونيو جيوفينازي الوافد الجديد إلى البطولة من الفورمولا واحد لخوض غمار موسمه الأول مع دراغون/بينسكي إلى جانب سيرجيو سيتي كامارا. أما أوليفر تورفي سيزامل دان تيكتوم وصيف البطل في الفورمولا 2 والفائز عدة مرات بسباق جائزة ماكاو الكبرى، ضمن صفوف فريق نيو 333.

إدواردو مورتارا، فانتوري وباسكال فيرلاين، بورشه تصوير: صور موتورسبورت

تغييرات مثيرة في القوانين

بدءاً من الموسم الثامن، يمكن إضافة حتى عشر دقائق كحد أقصى إلى سباقات الفورمولا إي، وذلك عند وقوع حادثة تدخل سيارة الأمان على إثرها إلى الحلبة، أو رفع الأعلام الصفراء على كامل المسار، خلال السباق الذي يبلغ طوله 45 دقيقة + لفة واحدة.

وستكون سيارات الجيل الثاني الأسرع حتى الآن خلال هذا الموسم. حيث سيحصل السائقون على طاقة قدرها 220 كيلوواطاً في السباقات مقارنة بـ 200 كيلوواطاً في الموسم السابع. كما أنّ الطاقة الإجمالية مع وضع الهجوم "أتاك مود" ستبلغ 250 كيلوواطاً مقارنة بـ 235 كيلوواطاً في الموسم السابق.

من جهة أخرى، تم تعديل صيغة التصفيات لتصبح أكثر حماسةً مع مجموعات إقصائية ومبارزات مباشرة للمرة الأولى في عالم رياضة السيارات، حيث ستشهد الدرعية أولى اللمحات من التحديات الجديدة بين السائقين.

نيك دي فريز، مرسيدس ورينيه راست، أودي سبورت تصوير: صور موتورسبورت

روزنامة ممتلئة

تمّ تأكيد التعديلات على روزنامة بطولة الفورمولا إي التي ستنطلق من المملكة العربية السعوديّة، وذلك عبر تأكيد عدم عودة جولة الصين في 2022 واستضافة كلٍ من برلين وروما لجولة مزدوجة.

الموسم الثامن في تاريخ الفورمولا إي سيشمل ستّ جولات مزدوجة، على أن تتشكّل الروزنامة من 16 سباقًا في المجمل، ليكون هذا الموسم الأطول في تاريخ البطولة!

جولات الموسم الثامن:

الجولة الموعد الدرعيّة 28-29 يناير مكسيكو سيتي 12 فبراير روما 9-10 أبريل مونتي كارلو 30 أبريل برلين 14-15 مايو جاكارتا 4 يونيو فانكوفر 2 يوليو نيويورك 16-17 يوليو لندن 30-31 يوليو سيول 13-14 أغسطس

نيك دي فريز، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

جولات مزودجة

دخلت الفورمولا إي في مجال جديد تماماً حين أقامت أول السباقات الليلية، حيث عملت بشكل وثيق مع وزارة الرياضة السعودية لتحقيق هذا الحلم بتحويل السباقات الليلية إلى حقيقة على شوارع المملكة.

الحلبة السريعة بطولها البالغ 2.49 كيلومتراً ضمن الطُريف، التي باتت ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة "يونيسكو"، ستُضاء مجدداً بأحدث تقنيات الإضاءة منخفضة الطاقة بمقدار النصف، مقارنة بتقنيات الإضاءة التقليدية، علاوة على استعمال طاقة مستدامة قادمة من مولدات تعمل بالوقود الحيوي.

وكان نيك دي فريز حامل اللقب قد فرض سيطرته الكاملة في الدرعية العام الماضي، على مجريات كل حصة حتى السباق الافتتاحي الذي شهد فوزه الأول في الفورمولا إي. بينما كان الفوز بالسباق الثاني من نصيب سام بيرد في أولى مواسمه مع جاغوار.

السائقون والفرق

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