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فورمولا إي / جائزة الدرعيّة 2 أخبار

مورتارا: المنافسون حاولوا دفعي لاستهلاك طاقة إضافية في سباق الدرعية الثاني

من قبل:
, محرر

أشار إدواردو مورتارا الفائز بسباق الدرعية الثاني للفورمولا إي، أن منافسيه حاولوا دفعه لاستعمال طاقة إضافية، واصفاً السباق الذي شهد دخول سيارة الأمان "بالاستراتيجي".

مورتارا: المنافسون حاولوا دفعي لاستهلاك طاقة إضافية في سباق الدرعية الثاني

قام مورتارا بتجاوز لوكاس دي غراسي زميله في فريق فانتوري ليقتنص الصدارة، بعد أن تجاوز البرازيليُ منافسه نيك دي فريز صاحب قطب الانطلاق الأول والمتصدر المبدئي للسباق.

وقام وصيف البطولة للعام الماضي، يصد هجمات دي غراسي وروبن فرينز، حيث تعرض لضغط شرس قبل دخول سيارة الأمان بسبب حادثة أليكسندر سيمز في المنعطف السادس.

وكان مورتارا الوحيد الذي لم يرتكب خطأ خلال المنعطف الأخير عندما خرجت سيارة الأمان في اللفة الأخيرة، ليحرز فوزه الثالث في الفورمولا إي، ويتصدر الترتيب العام للبطولة.

وتعقيباً على معركته في مواجهة فرينز ودي غراسي، اللذين أكملا ترتيب مراكز منصة التتويج على التوالي، أشار السويسري إلى أن الطاقة المتبقية كانت قليلة قبل خروج سيارة الأمان، وأن منافسيه كانا يحاولان دفعه لاستهلاك المزيد.

فقال: "لقد كان سباقاً استراتيجياً للغاية".

وأكمل صاحب المركز السادس في السباق الأول: "لم يكن لدي ما الكثير من الطاقة، لكن الحال كان كذلك مع منافسيّ أيضاً".

وتابع: "كانا يتبعان مقاربة استراتيجية في محاولة الهجوم ودفعي لاستهلاك المزيد من الطاقة، لذا حاولتُ البقاء هادئاً قدر الإمكان".

Mortara fended off Frijns and di Grassi to win

Mortara fended off Frijns and di Grassi to win

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

وكان مورتارا قد انطلق ثانياً بعد تأهله إلى النهائي، ليخسر بفارق 0.005 ثانية خلف نيك دي فريز الفائز بالسباق الأول.

وتعقيباً على خسارته قطب الانطلاق الأول، أشار مورتارا إلى أن فوزه بالسباق عوّض ذلك.

فقال: "أفضّلُ الشعور بالإحباط في التصفيات ومن ثم الفوز بالسباق، بدلاً من العكس!".

وأكمل: "يا له من يوم، خاصة بعد خطئي في التصفيات، أنا مسرور جداً بهذا الفوز للفريق".

واختتم: "المركزان الأول والثالث نتيجة رائعة للغاية".

وبات مورتارا الآن يتصدر الترتيب العام مع 33 نقطة أمام دي فريز الذي تراجع لينهي السباق الثاني بالمركز العاشر.

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