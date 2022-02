مورتارا: المنافسون حاولوا دفعي لاستهلاك طاقة إضافية في سباق الدرعية الثاني

قام مورتارا بتجاوز لوكاس دي غراسي زميله في فريق فانتوري ليقتنص الصدارة، بعد أن تجاوز البرازيليُ منافسه نيك دي فريز صاحب قطب الانطلاق الأول والمتصدر المبدئي للسباق.

وقام وصيف البطولة للعام الماضي، يصد هجمات دي غراسي وروبن فرينز، حيث تعرض لضغط شرس قبل دخول سيارة الأمان بسبب حادثة أليكسندر سيمز في المنعطف السادس.

وكان مورتارا الوحيد الذي لم يرتكب خطأ خلال المنعطف الأخير عندما خرجت سيارة الأمان في اللفة الأخيرة، ليحرز فوزه الثالث في الفورمولا إي، ويتصدر الترتيب العام للبطولة.

وتعقيباً على معركته في مواجهة فرينز ودي غراسي، اللذين أكملا ترتيب مراكز منصة التتويج على التوالي، أشار السويسري إلى أن الطاقة المتبقية كانت قليلة قبل خروج سيارة الأمان، وأن منافسيه كانا يحاولان دفعه لاستهلاك المزيد.

فقال: "لقد كان سباقاً استراتيجياً للغاية".

وأكمل صاحب المركز السادس في السباق الأول: "لم يكن لدي ما الكثير من الطاقة، لكن الحال كان كذلك مع منافسيّ أيضاً".

وتابع: "كانا يتبعان مقاربة استراتيجية في محاولة الهجوم ودفعي لاستهلاك المزيد من الطاقة، لذا حاولتُ البقاء هادئاً قدر الإمكان".

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images