"من غير المرجح" أن تملأ الفورمولا إي موقع أودي الشاغر لموسم 2021-22

ستنسحب كل من أودي و بي ام دبليو من الفورمولا إي نهاية الموسم الحالي، لكن فريق أندريتي - الذي يحمل ترخيص المشاركة تحت لواء بي ام دبليو - سيبقى في البطولة الكهربائية وسيواصل استعمال وحدة طاقة من بي ام دبليو كفريق زبون.

بالمقابل، فشلت أودي في التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب لبيع امتيازها - على الرغم من أن الشريك أبت كان من بين الأطراف المعنية لتقديم عرض - لذلك فإن حق مشاركتها بات تحت ملكية الفورمولا إي.

وكشف ريغل الرئيس التنفيذي للبطولة ريغل لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه لا يتوقع أن يتقدم مصنع أو فريق آخر في الوقت المناسب لينضم إلى البطولة في الموسم المقبل.

فقال: "حسنًا، هناك بالتأكيد اهتمام بعدد الفرق عندما أنظر إلى الموسم الثامن، العام الأخير من سيارات الجيل الثاني، كما هو، لدينا 11".

وأكمل: "أودي ستخرج، وموقعها عاد إلينا للتصرف به".

وأردف: "هناك إمكانية نظرية لتواجد فريق جديد في الموسم الثامن، لكنني لا أعتقد أن هذا مرجح بشكل كبير، بصراحة".

جايمي ريغل، الرئيس التنفيذي للفورمولا إي تصوير: صور موتورسبورت

ومع ذلك، قال المدير التجاري السابق لفريق مانشستر يونايتد أن شعوراً جيداً يخامره حيال مشاركة فريق جديد في الوقت المناسب لاعتماد قوانين الجيل الثالث الجديدة لموسم 2022-23.

ويأتي كل هذا بعد توقيع مكلارين صفقة مع الفورمولا إي تمنحها خيار المشاركة في البطولة مع الجيل الثالث للسيارات الكهربائية، والذي سيبقى حتى نهاية موسم 2025-26.

فقال ريغل: " اليوم، هناك عدد من الأطراف أبدوا اهتماماً بالمشاركة. من الواضح أن فريق ماكلارين قد أصدر إعلانًا حول الخيار المتاح لديهم".

وأكمل: "هناك اهتمام من أطراف أخرى أيضًا. أشعر بالرضا حقًا حيال تواجد 12 فريقًا".

لكن ريغل أكد أنه يشعر بالثقة حيال إمكانية عمل الفورمولا إي بشكل جيد مع عدد أقل من الفرق، ما سيوفر للمنافسين مزيدًا من مساحة العرض إضافة إلى التلاؤم مع حلبات الشوارع الضيقة.

فقال: "البطولات الأخرى تضم عدداً أقل من [الشركات المصنعية] ويمكن الافتراض أن عددًا أقل من الفرق يعني بعض المزايا الإضافية".

وأكمل: "إنها سباقات شوارع مدمجة في المدن، لذا فإن 20 سيارة بدلاً من 24 قد تؤدي إلى نوع مختلف من التنافسية".

وأردف: "من الناحية التجارية، هناك عدد أقل من الفرق، ما يعني مساحة عرض أكبر لكل فريق".

وتابع: "إذا انتهى بنا المطاف مع 10 فرق فقط على سبيل المثال [للجيل الثالث]، ولا أعتقد أن هذا محتمل، فلا أعتقد أن هذا سيغير بشكل كبير من طبيعة الفورمولا إي".

واختتم: "لكنني أعتقد أننا سنشهد تواجد 12 فريقاً".