مكلارين ستنضمّ إلى الفورمولا إي في الموسم المقبل بعد استحواذها على فريق مرسيدس

سيُوسّع الصانع البريطاني حضوره في عالم رياضة المحرّكات الكهربائيّة على إثر قرار انضمامه إلى سلسلة اكستريم إي للعام المقبل. وكان قد وقّع بالفعل على صفقة للانضمام إلى الفورمولا إي بدءًا من الموسم التاسع، وأتمّ ذلك بشراء فريق مرسيدس.

وسينضمّ بذلك فريق الفورمولا إي الجديد إلى فريق مكلارين للفورمولا واحد وفريق مكلارين للإندي كار تحت مظلّة مكلارين ريسينغ.

وسيُواصل إيان جايمس المدير الحالي لفريق مرسيدس في الفورمولا إي العمل مع الفريق، على أن تتمّ الصفقة بشكلٍ كامل في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.

وقال جايمس: "جاء إعلان اليوم ليؤكّد الفصل المثير المقبل من تطوّر الفريق".

وقالت مكلارين أنّ تشكيلة سائقيها للفريق وهويّة مزوّد وحدات الطاقة سيتمّ الإعلان عنهما لاحقًا، إلى جانب أيّة صفقات رعاية من شأنها المساعدة في تمويل الفريق.

وأشار زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين إلى أنّ جلب علامة الصانع البريطاني إلى الفورمولا إي ستُساعد على توسيع اهتمام الفريق بوسائل النقل الكهربائيّة.