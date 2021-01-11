مكلارين توقّع صفقة تمنحها خيار الانضمام إلى الفورمولا إي

لا يعني ذلك الاتفاق مشاركة مكلارين بشكل مؤكد في السلسلة، لكنّه يضمن للفريق الحائز على ثماني بطولات صانعين في الفورمولا واحد مكانًا على شبكة الانطلاق.

وتأتي تلك الخطوة بعد إعلاني ديسمبر/كانون الأوّل الماضي بانسحاب كل من آودي و"بي ام دبليو" من الفورمولا إي في نهاية موسم 2021 المُقبل، ما يفسح مكانين في قائمة الـ 12 فريقًا في البطولة.

كما يسير ذلك الاتفاق على خُطى مرسيدس، والتي أمّنت خيارًا للانضمام إلى الفورمولا إي في أكتوبر/تشرين الأوّل من العام 2016، حيث شاركت في البطولة في موسم 2018/2019.

وتعقيبًا على ذلك، صرّح جايمي ريغل الرئيس التنفيذي للفورمولا إي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "إنّه تصويت يُبرز الثقة في البطولة".

وأضاف: "سيقومون ببعض العمل ويقيمون الوضع خلال الأشهر المُقبلة، ومن ثمّ سيتّخذون قرارهم. حيث إنّه وإذا انتقلنا من مرحلة الخيار إلى التأكيد الكامل، فسيكون ذلك مثيرًا للغاية".

من جانبه قال أليخاندرو عجاج الرئيس والشريك المؤسس للفورمولا إي في هذا الصدد: "تأمين مكلارين ريسينغ لخيار من أجل الانضمام إلى الفورمولا إي في حقبة الجيل الثالث يعدّ تأكيدًا على التأثير المستمر لرياضتنا. إذ ومع وجود بعض أشهر الأسماء في رياضة السيارات بالفعل داخل الرياضة، فإنّنا متحمسون بأن تقرر مكلارين ريسينغ تقييم إمكانية خوضها غمار الفورمولا إي".

وكان زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين قد سبق وصرّح بأنّه يقيّم فكرة الانضمام للبطولة الكهربائية، حيث علّق على تلك الخطوة الأخيرة قائلًا: "نراقب الفورمولا إي عن كثب منذ بعض الوقت، وكذلك تقدمها ووجهتها المستقبلية".

وأكمل: "فرصة الحصول على خيار بالمشاركة وإكمال عقد تزويد مكلارين للتكنولوجيا التطبيقية مع فيا مع نهاية حقبة الجيل الثاني في الفورمولا إي، يمنحانا الوقت الضروري لاتّخاذ قرارنا حول ما إذا كانت البطولة هي الخطوة المناسبة لمكلارين كمنصّة تنافسية مستقبلية".