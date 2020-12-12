مكلارين تقيّم الانضمام إلى الفورمولا إي تحت قوانين الجيل الثالث من السيارات

تزوّد "مكلارين للتقنيات التطبيقية" الفورمولا إي بأنظمة مدّخرات الطاقة المستعملة في سيارات الجيل الثاني منذ 2018، حيث سينتهي العقد مع بداية موسم 2022-2023.

وفي وقت سابق من هذا العام، منح الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" شركة "ويليامز للهندسة المتقدمة" عقد تزويد البطولة بالمدخرات التي ستستعمل في سيارات الجيل الثالث، والتي ستكون أقل وزناً بـ 120 كيلوغراماً، مع 350 كيلو واط إضافية من الطاقة.

وتشارك مكلارين في سلاسل أخرى عدا الفورمولا واحد، من بينها إندي كار، وتبقي على خياراتها مفتوحة مع التركيز بشكل خاص على بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" والفورمولا إي.

حيث قال زاك براون الرئيس التنفيذي لدى مكلارين: "لم نشارك في الفورمولا إي لأننا كنا مزوّد مدخرات الطاقة، وضمن عقد التزويد ليس مسموحاً لنا أن نشارك كفريق".

وتابع: "مع الجيل الجديد للسيارات والقادم في 2023، فلن نكون مزوّد المدخرات، وبالتالي تبدو المشاركة فكرة مثيرة جداً للاهتمام".

واستكمل: "ذلك أمر بدأن نقيّمه بشكل جدي".

وتعقيباً على إعلان بي أم دبليو وأودي انسحابهما من المشاركة في البطولة، قال براون لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لم تكن هناك أماكن متاحة سابقاً، لذا الآن باتت أمامنا فرصة وذلك أمر إيجابي".

وأردف: "مع سقف النفقات القادم إلى البطولة الكهربائية، فإنها لن تكون مكلفة جداً".

واسترسل: "لكن علينا بالمقابل النظر في أسباب رحيل هذين الفريقين كذلك".

وأكد براون كذلك أن المشاركة في أيّ من البطولتين لن يؤثر على برنامج مكلارين في الفورمولا واحد.

فقال: "نودّ أن نضمن عدم تشتيت تركيزنا كذلك عن الفورمولا واحد".

واختتم: "أعتقد أن كلتا البطولتين هامتان وتثيران اهتمامنا، المسألة تتعلق بترتيب الأولويات والتوقيت الصحيح".