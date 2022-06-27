مكلارين تتزين برعاية نيوم السعوديّة لفريقيها في الفورمولا إي وإكستريم إي

ستُسجّل مكلارين مشاركتها الأولى في الفورمولا إي لاحقًا هذا العام بعد أن أعلنت في مايو عن استحواذها على فريق مرسيدس، وذلك بعد أن سبق وأن أعلنت عن تسابقها في سلسلة إكستريم إي بدءًا من 2022.

وسبق وأن تمتّعت نيوم، مشروع المدينة الذكيّة الجديدة بدعم صندوق الاستثمارات السعوديّ كجزء من رؤية 2030، بشراكة رائعة مع فريق مرسيدس في الفورمولا إي، ومن المرجّح أن تستضيف المدينة الجديدة سباق فورمولا إي في المستقبل.

وسيُصبح اسما الفريقين كالتالي: نيوم مكلارين للفورمولا إي، ونيوم مكلارين اكستريم إي، إلى جانب عملهما تحت مظلّة مشتركة نيوم مكلارين إلكتريك ريسينغ.

وقال نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم: شراكتنا مع مكلارين ريسينغ تُكمّل التزام نيوم لدفع الاستدامة والعمل على بعض التحديات التي يُواجهها مجتمعنا".

وأضاف: "ستسمح لنا هذه الشراكة بتشارك مواردنا الجماعيّة وخبرتنا من أجل تحقيق نتائج مثيرة، ليس فقط لمنظّمتنا فحسب، بل لصناعة السيارات والرياضة الأشمل".

وأكمل: "نيوم هي محرّك اقتصادي للمملكة العربيّة السعوديّة وستكون مركز الأعمال المبتكرة مثل مكلارين ريسينغ لإجراء أبحاث متقاطعة الصناعات، واحتضان ومشاركة وجلب التكنولوجيا الجديدة إلى العالم".

وجاء في بيانٍ من فريق مكلارين: "تُمثّل هذه الشراكة اتّحاد منظّمتين تتشاركان الأهداف في التكنولوجيا والابتكار".

من جانبه قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين: "نحن مسرورون بترحيبنا بنيوم في عائلة مكلارين ريسينغ. هذه طريقة مذهلة لبدء دخولنا إلى الفورمولا إي وتوحيد سلاسل التسابق الكهربائيّة".