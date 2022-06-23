مكلارين تبرم صفقة محرّكات مع نيسان لحقبة الجيل الثالث في الفورمولا إي

على إثر الإعلان عن استحواذها على فريق مرسيدس، بدأت مكلارين تحضيراتها لموسمها الأوّل في الفورمولا إي في ظلّ توسيع الحظيرة البريطانيّة لوجودها في عالم رياضة المحرّكات.

وكان من المتوقّع منذ فترة أن يرتبط بالفريق بنيسان، وأبرم الطرفان الصفقة بشكلٍ رسمي الآن، ليُصبح الصانع الياباني مزوّدًا لفريقٍ آخر في الفورمولا إي للمرّة الأولى في تاريخه بعد دخوله البطولة في موسم 2018-2019 خلفًا لرينو.

وقال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين حول هذه الصفقة: "أثبتت نيسان معارفها، والتزامها على مدار المواسم الأربعة الماضية في الفورمولا إي، وبالدخول إلى حقبة الجيل الثالث، فإنّ لدينا ثقة كاملة في أنّ هذا التعاون سيجلب الكثير من النجاحات للطرفين".

وأكمل: "ستكون هذه شراكة حقيقيّة ستدفع أداء الفريق وتطوير تكنولوجيا وحدة طاقة نيسان في الفورمولا إي معًا".

أمّا توماسو فولب المسؤول عن برنامج نيسان في الفورمولا إي فقد أضاف: "لسنا في الفورمولا إي من أجل التسابق فقط، بل لإظهار مدى إثارة وكفاءة وقوّة سياراتنا الكهربائيّة".

وأردف: "تعاوننا مع مكلارين سيمنحنا المزيد من الفرق لتسريع تطوير التكنولوجيا الخاصة بنا وعرضها للمشجّعين حول العالم".

ولم تكشف مكلارين بعد عن تشكيلة سائقين أو شركائها التجاريين لموسمها الأوّل في الفورمولا إي، لكنّ مصادر أشارت إلى أنّها تتّجه لإبرام صفقة مع صندوق الاستثمارات السعوديّ.