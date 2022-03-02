مقابلة خاصة مع أندريه لوتيرر: الفوز في المكسيك برهانٌ لقدرة بورشه على إحراز اللقب

انتظرت بورشه ثلاثة مواسم في الفورمولا إي حتى تحرز أولى انتصاراتها في البطولة، لكن الفوز لم يكن تقليدياً بل نجحت العلامة الألمانية بتحقيق ثنائية تاريخية مع سائقَيها باسكال فيرلاين وأندريه لوتيرر في سباق المكسيك.

وعلى الرغم من امتلاك لوتيرر طاقة أكبر في سيارته، لكن الفريق طلب منه البقاء في مركزه الثاني خلف فيرلاين، وعدم الضغط لضمان وصول كلتا السيارتَين إلى خط النهاية.

وبعد هذه النتيجة القوية، تقدمت بورشه إلى المركز الثالث ضمن ترتيب المصنّعين مع 60 نقطة بفارق ستّ نقاطٍ خلف مرسيدس وثمانٍ فقط خلف فريق فانتوري المتصدر.

وتعقيباً على مجريات سباق المكسيك، أكد لوتيرر أنه كان يمتلك القدرة على منافسة زميله ومواطنه فيرلاين خاصة على حلبة متطلبة للطاقة كهذه.

فقال: "أعتقد ذلك، بأنني كنتُ قادراً على الفوز بالسباق. والوضع كان ليختلف لو كنتُ أنافسُ سائقاً آخر. لو واصلنا أكثر كنا لندخل في منافسة مباشرة".

وأكمل: "ضمن استراتيجيتي، كانت لدي طاقة أكبر بقليل في السيارة مقارنة مع باسكال في حال أردتُ الهجوم لاحقاً. لكن لا أدري تماماً كيف كانت لتسير الأمور في مواجهة سائق آخر".

وأردف: "لكن بالتأكيد مع سائق آخر ومع لفات أكثر فإن التجاوز كان ليصبح أسهل خاصة على حلبةٍ مثل هذه متطلبة للطاقة".

بالمقابل، أشار لوتيرر إلى الأداء الثابت لفريقه بورشه كإشارة واضحة إلى التقدم الذي أحرزه وإمكانية المنافسة على اللقب.

فقال: "بالتأكيد تبدو سيارتنا قوية لناحية الثبات في الأداء، خلال السباقات الثلاثة الأولى تأهلتُ إلى المنافسات المباشرة، وحققنا نتائج قوية في السباقات ما عدا السباق الأول".

وتابع: "حينها واجهنا وضعاً معاكساً للمكسيك حيث أخطأنا الحسابات بفارق لفة واحدة وذلك ما ترك طعماً مراً لدينا لأننا كنا لنتصدر البطولة الآن".

وأردف: "لكن بطبيعة الحال، هذا يُظهر بأننا منافسون أقوياء على حلبات مختلفة وهذا ما أتمناه حقاً. علينا مواصلة العمل الجاد وتسجيل النقاط بشكل مستمر والابتعاد عن المشاكل".

واسترسل: "هذا ما يعتبر أسهل بعض الشيء هذا العام نظراً للتغييرات في قوانين التصفيات وبالتالي بات بالإمكان التحكم في السباق بشكل أفضل من الناحية الاستراتيجية".

واستكمل: "لقد بدأنا حقاً نرى نتيجة العمل الجاد والجهد الكبير الذي بذلناه منذ انضمامنا إلى الفورمولا إي. لذا نعم، أتمنى أن نكون منافسين على اللقب".

باسكال فيرلاين، بورشه وأندريه لوتيرر، بورشه وإدواردو مورتارا، فانتوري تصوير: صور موتورسبورت

من جهة أخرى، تكلم سائق بورشه عن العطلة المقبلة قبل جولة روما، مشيراً لضرورة الحفاظ على التركيز ومراجعة السباقات الماضية لاستخلاص جميع الدروس الممكنة والاستفادة منها.

فقال: "نحن نركز على أهدافنا. وبطبيعة الحال فإن فترة الراحة هذه تمنحنا - وكذلك الفرق الأخرى - الوقت الكافي لمراجعة الجولات السابقة والتحسن والتعلم".

وأكمل: "بالنسبة لنا، قمنا بعمل رائع لكننا لم نكن الأفضل. يمكنني القول أننا كنا الأفضل في مكسيكو سيتي وعلينا التعلم وفهم سبب ذلك، لذا سينشغل المهندسون بهذه المهمة".

وتابع: "بالنسبة لي، سأستغل الوقت للحفاظ على تركيزي ومواصلة التمرن والاهتمام بصحتي ولياقتي البدنية والاستمتاع ببعض الوقت الخاص وهذا ما لم أقم به منذ فترة طويلة، منذ شهر يناير/كانون الثاني وجولة الرياض".

واسترسل: "لم أحظَ إلا بيومين من الراحة هنا وهناك. لذا سأمضي بعض الوقت في المنزل، وبعدها سنواصل العمل كالمعتاد مع حصص للتمرن على جهاز المحاكاة خلال الأسبوع الذي يسبق السباق لفترة تقارب الأربعة أيام من أجل الاعتياد على المسار والتحضير الجيد".

وتعقيباً على إمكانية عودته للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة، أكد لوتيرر أن تركيزه الحالي منصبٌ بالكامل على بطولة الفورمولا إي.

فقال: "ما تقوم به بورشه بالتأكيد أمر رائع: العودة إلى لومان، وقد شاركتُ فيه مع بورشه عام 2017، لكنني انتقلت إلى الفورمولا إي بمنافساتها المحتدمة والمتطلبة، حيث أواجه فيها أكبر التحديات في مسيرتي المهنية على الإطلاق لناحية العمل المطلوب والتركيز اللازم لتحقيق الفوز".

وتابع: "السباقات فيها تُماثلُ منافسات الشطرنج من الناحية الاستراتيجية حيث لا بد من تخطيط كل شيء بالشكل الأمثل للتفوق على المنافسين".

واختتم: "لكن تركيزي الآن منصبٌ على بطولة الفورمولا إي ومحاولة الفوز، ولا أفكر في أية مجالات أخرى حالياً".

أندريه لوتيرر، بورشه 1 / 14 الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات باسكال فيرلاين، بورشه وأندريه لوتيرر، بورشه 2 / 14 الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات باسكال فيرلاين، بورشه وأندريه لوتيرر، بورشه وإدواردو مورتارا، فانتوري وجون إيريك فيرن، تيشيتاه 3 / 14 الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات باسكال فيرلاين، بورشه وأندريه لوتيرر، بورشه وإدواردو مورتارا، فانتوري وروبن فرينز، إنفيجن ريسينغ 4 / 14 الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات باسكال فيرلاين، بورشه وأندريه لوتيرر، بورشه وجون إيريك فيرن، تيشيتاه 5 / 14 الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات جون إيريك فيرن، تيشيتاه وباسكال فيرلاين، بورشه وأندريه لوتيرر، بورشه وروبن فرينز، إنفيجن ريسينغ 6 / 14 الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات أندريه لوتيرر، بورشه 7 / 14 الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات أندريه لوتيرر، بورشه 8 / 14 الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات أندريه لوتيرر، بورشه وباسكال فيرلاين، بورشه وجون إيريك فيرن، تيشيتاه 9 / 14 الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات أندريه لوتيرر، بورشه وباسكال فيرلاين، بورشه وجون إيريك فيرن، تيشيتاه 10 / 14 الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات أندريه لوتيرر، بورشه وجون إيريك فيرن، تيشيتاه وأنطونيو فيليكس دا كوستا، تيشيتاه 11 / 14 الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات إدواردو مورتارا، فانتوري وأندريه لوتيرر، بورشه 12 / 14 الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات باسكال فيرلاين، بورشه وأندريه لوتيرر، بورشه 13 / 14 الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات باسكال فيرلاين، بورشه وأندريه لوتيرر، بورشه 14 / 14 الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات