مشاعر الحزن تتملك دي غراسي لوداع أودي بعد فوزه بسباق برلين الأول

تفوق البرازيلي على جون إريك فيرن وأنطونيو فيليكس دا كوستا اللذين انطلقا من الصف الأول، ومن ثم دافع عن مركزه أمام هجمات إدواردو مورتارا سائق فانتزري ليحرز فوزه الثاني لهذا الموسم.

وجاءت هذه النتيجة قبيل خروج أودي من البطولة نهاية الموسم الجاري والذي سيسدل ستارته مع نهاية سباق برلين الثاني على نفس الحلبة، حيث أعلنت أودي عن قرارها ذاك إلى جانب بي ام دبليو كذلك.

أما وحدات طاقة أودي فستبقى متواجدة ضمن البطولة بفضل تمديد الشراكة مع فريق إنفيجن فيرجن الزبون.

وحين سُئِل حيال مشاعره بعد تحقيق فوزه رقم 12 مع الفريق الذي قاد ضمن صفوفه لسبعة مواسم في الفورمولا إي، أجاب دي غراسي: "بداية، من الرائع العودة إلى برلين، سأفتقد القيادة مع أودي!".

وتابع: "كنا نعلم أن أودي لن تواصل كفريق مصنعي في البطولة. بالنسبة لي ذلك خبر محزن بعد سبعة مواسم مع الفريق، وبذلك تشعر وكأنك مُجبر على إنهاء الموسم لأنك لا ترغب لهذه العلاقة بالانتهاء لأننا حققنا الكثير من النجاحات معاً".

وأردف: "لذا كانت المشاعر مختلطة بالحزن في هذه الجولة. على أية حال حققنا الكثير من الانتصارات معاً وجمعتنا الكثير من اللحظات الجميلة مع أودي. الفوز اليوم كان خاصاً للغاية".

واسترسل: "يمكن القول أننا ما زلنا ناجحين وقادرين على الفوز معاً. إن المشاعر قوية ومختلطة حقاً ولم أستوعب الوضع حقاً مئة بالمئة بعد".

وتابع دي غراسي معلقاً على المعركة التي جمعته مع سائقي فانتوري: "في بداية السباق كنت ألاحق سيارة تيتشيتا، وكنت أحاول الحفاظ على الطاقة قدر الإمكان. لكن إدواردو كان يقوم بالأمر نفسه معي وكان ينافس بشدة".

وأكمل: "استعملت نظام الهجوم بعد أن علمت بأفضليتي بالمقارنة مع تيتشيتا، لكنني كنت أتوقع معركة قوية مع فانتوري. كانت لدي وتيرة جيدة ولعبت الاستراتيجية لصالحنا".

يشار إلى أن هذا الفوز وضع دي غراسي بفارق ثماني نقاط فقط خلف المتصدر نيك دي فريز، ما عزز من حظوظه ضمن معركة اللقب.