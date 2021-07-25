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مرسيدس ودي فريز "يُحبّان ويكرهان" صعوبة توقّع سباقات الفورمولا إي

قال الهولندي نيك دي فريز أنّ صعوبة توقّع التأديات في بطولة الفورمولا إي هي سبب وجود علاقة "حبٍ وكره" بين مرسيدس والبطولة، وذلك على إثر إنهاء الفريق لسلسلة تأدياته الضعيفة ضمن جائزة لندن.

مرسيدس ودي فريز "يُحبّان ويكرهان" صعوبة توقّع سباقات الفورمولا إي

دخلت السهام الفضيّة جولة لندن المزدوجة بعد فشلها في تحقيق النقاط في خمسة من أصل السباقات الستّة الأخيرة.

لكنّ دي فريز قفز من المركز التاسع إلى الثاني في سباق لندن الأوّل، في حين تقدّم زميله ستوفيل فاندورن من المركز الـ 14 إلى السابق بعد شطب نتيجتَي سيارتَي نيسان إي.دامس.

كما تقدّم الهولندي على إثر هذه النتيجة من المركز العاشر إلى الرابع في الترتيب العام، ليُصبح على بُعد 4 نقاطٍ فقط من سام بيرد المتصدّر مع بقاء ثلاث جولات على النهاية. في حين تقدّمت مرسيدس إلى المركز الرابع في بطولة الفرق.

وقال دي فريز حيال ذلك: "لا شيء يختلف في لندن. مقاربتنا هي ذاتها لكلّ عطلة نهاية أسبوع ودائمًا ما نصل متجهّزين بأفضل شكلٍ ممكن".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا لم نكن بالتنافسيّة التي أردناها في نيويورك. لم نكن أقوياء بما فيه الكفاية كفريق. اعترفنا بذلك".

وأكمل: "لكن أعتقد بأنّنا تمتّعنا بحزمة قويّة في بويبلا في الجولة السابقة.

كما أشار إلى أنّ تغيّر الترتيب التنافسيّ من عطلة نهاية أسبوعٍ إلى الأخرى هو سبب وجود علاقة "حب وكره" بالنسبة لمرسيدس مع موسمها الثاني كفريقٍ مصنعي في البطولة.

وقال في هذا الصدد: "بالنظر إلى هذه الصيغة وترتيب البطولة ومدى تقلّب كلّ شيء، فلا يُمكن توقّع أيّ شيء".

وأضاف: "جميع اللافتات الإعلانيّة تحمل عبارة: الرياضة الأصعب توقّعًا في العالم. نحن فيها ونحن نكره ونحبّ ذلك في ذات الوقت".

وأكمل: "نأمل أن يكون موعد عودتنا إلى الأداء الجيّد مناسبًا لنهاية الموسم".

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