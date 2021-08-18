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مرسيدس قد تبقى كفريق خاص في الفورمولا إي

بدأ مدراء فريق مرسيدس للفورمولا إي بتقييم الخيارات المتاحة، بما فيها إمكانيّة بيعه، للبقاء في البطولة لما بعد مغادرة الصانع الألماني إثر موسم 2022.

مرسيدس قد تبقى كفريق خاص في الفورمولا إي

مثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأحد الماضي وأكّدت ذلك مرسيدس رسميًا الآن، فإنّ العلامة الألمانيّة المتوّجة حديثًا باللقب ستُغادر بطولة الفورمولا إي بنهاية موسم 2022 على إثر قرار مجلس إدارة دايملر في الأسبوعين الماضيين.

يأتي ذلك كجزء من عمليّة "إعادة تركيز للموارد لتطوير السيارات الكهربائيّة"، في الوقت الذي ستُركّز فيه مرسيدس على الفورمولا واحد باعتبارها "المختبر الأسرع للتطوير وإثبات الاستدامة وتكنولوجيات الأداء المستقبليّة".

لكنّ مرسيدس أكّد أيضاً أنّ قيادة فريق الفورمولا إي، وعلى رأسها مدير الفريق إيان جايمس والمدير التنفيذي توتو وولف، يعملان على خطّة للإبقاء على الفريق في البطولة عند انطلاق قوانين الجيل الثالث في موسم 2022-2023.

ومع استبعاد تطوير وحدة الطاقة، فإنّ فريق مرسيدس يُتفّهم بأنّه حقّق أرباحًا من خلال صفقاته التجاريّة مع شركات بارزة مثل نيوم وفيستاس، وساب وموديس.

وبتضمّن الفريق للعديد من المهندسين البارزين السابقين في الفورمولا واحد وعلى رأسهم نيك شيستر المدير التقنيّ السابق لرينو، عبّر وولف عن رغبته في الإبقاء على الفريق، قائلًا لمجموعة مختارة من وسائل الإعلام بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لدينا فريقٌ يعمل بشكلٍ جيّدٍ جدًا، ويُمكننا أن نكون فخورين به في سلسلة ممتعة".

وأضاف: "كما أنّ لدينا درجة من المسؤوليّة تجاه الفريق والسلسلة".

وتُشير التكهّنات إلى أنّ وولف قد ينضمّ إلى الفريق كمستثمرٍ أساسي لقيادة نسخة مستقلّة من فريق مرسيدس الحالي في الفورمولا إي.

وضمن البيان الرسمي الذي أصدره الصانع الألماني لتأكيد قرار مغادرته، جاء فيه: "في حين أنّ مرسيدس ستُغادر الفورمولا إي بنهاية موسم 2022، فإنّ مجموعة قيادة الفريق بدأت باستكشاف الخيارات لمواصلة الفريق التسابق في السلسلة خلال حقبة الجيل الثالث، بما في ذلك إمكانيّة بيع الفريق لملّاك جدد".

وقال جايمس: "كنّا محظوظين للغاية بالاستمتاع بدعم مرسيدس لبناء فريق بارز في الفورمولا إي على مرّ المواسم القليلة الماضية".

وأضاف: "أودّ شكر الشركة على ثقتها ودعمها طوال رحلتنا حتّى الآن إلى ما نأمل أن تكون نهاية ناجحة لموسمٍ ثامنٍ وقوي على صعيد البطولة. بالرغم من قرار مرسيدس بالمغادرة فإنّنا ندرك قيمة وقوّة الفورمولا إي، لذا نحن نستكشف أفضل الخيارات للفريق لمواصلة التسابق لما بعد 2022".

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