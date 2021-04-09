مرسيدس: سنحسم القرار بشأن قوانين الجيل الثالث من سيارات الفورمولا إي "خلال الأسابيع القادمة"

أعلنت مرسيدس الأسبوع الماضي، بعد انقضاء الموعد النهائي للالتزام بتغيير اللوائح، بأنّها ستقوم بإرجاء توقيعها على المواسم الثلاثة القادمة بدءاً من موسم 2022/2023.

وأصدرت مرسيدس بياناً، خلال موسمها الثاني فقط كفريق مصنّع في الرياضة، تطالب فيه بتوضيح العديد "من التفاصيل الهامة المتعلّقة بهيكلة السلسلة".

ولكن، أثنى البيان على المحادثات "الإيجابية جداً" المتعلّقة "بالمواضيع الرئيسية على غرار اعتماد سقف للنفقات" بالنسبة للجيل الثالث.

وشرح مدير الفريق إيان جايمس هذا التأخير، حيث قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا زلنا نتباحث حالياً مع مالكي الحقوق التجارية للفورمولا إي".

وأضاف: "يجب علينا وضع اللمسات الأخيرة على هذه التفاصيل قبل أن نتمكّن من إقرارها، مع مجلس الإدارة، ونلتزم بها".

وأكمل: "نظراً لكون هذا الالتزام طويل الأمد، من الضروري أن تكون جميع هذه التفاصيل مناسبة".

ويأتي ذلك على إثر اللوائح المالية التي أقرّها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والتي تعني بأنّه يجب على الصانع الاستمرار بدفع رسوم التسجيل والمصادقة التي تبلغ 300 ألف يورو لكلّ موسم حتّى إذا قرّر مغادرة الرياضة قبل انقضاء اللوائح المعمول بها.

وتابع جايمس: "بالفعل، قامت "فيا" بوضع هيكلة تجسّد سعيها لإيجاد الالتزام والثبات على امتداد فترة ذلك الجيل".

جديرٌ بالذكر أنّ تاريخ الموعد النهائي ليس مطلقاً، ما يسمح لمرسيدس بالإضافة للمصنّعين الحاليين والمحتملين بالالتزام في وقتٍ لاحق.

ومع ذلك، تغيّب هؤلاء المشاركون عن اجتماع مجموعة العمل التقنية للفورمولا إي الذي انعقد يوم 6 أبريل/نيسان المنصرم للحصول على بيانات "فيا" الأوليّة من مزوّدي الجيل الثالث سبارك ريسينغ تكنولوجي، وهندسة ويليامز المتقدّمة وهانكوك.

ولكن قال جايمس بأنّ هذه كانت "نقطة اللا عودة".

واستطرد: "لست حالياً في موقع يسمح لي بالقول ما إذا كنّا سنبقى أو سنغادر".

وأردف: "من الضروري أن نواصل العمل ونتأكّد من حسم هذه النقاط المفتوحة، وآمل أن نسير بالأمور في الاتجاه الصحيح".

واستدرك: "هذا ليس أمراً سيستمرّ لأسابيع أو لأشهر، سنكون بحاجة لحسم قرارنا خلال الأسابيع القليلة القادمة".

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كما قال جايمس ساخراً بأنّ المدير التقني للفريق نيك شيستر، الذي كان يشغل نفس المنصب مع رينو في الفورمولا واحد، سيقوم على الأرجح بركله بعد تفويت اجتماع مجموعة العمل التقنية.

لكنّه أوضح: "لا أعتقد بأنّنا في وضع أو سنضع أنفسنا في موقع يسبّب فيه هذا التأخير مشاكل حقيقية بالنسبة لنا إذا قرّرنا الالتزام والبقاء في الرياضة".

واعترف جايمس أيضاً بأنّ قرار الإعلان عن التأخير جاء لتفادي تسريب الخبر قبل عطلة نهاية الأسبوع في روما.

وواصل حديثه: "إذا قرّر ثلاثة مصنّعين الالتزام الآن وقرّروا الانسحاب بعد عام أو عامَين، سيضرّ ذلك السلسلة كثيراً".