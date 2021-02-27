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فورمولا إي / جائزة الدرعيّة / أخبار عاجلة

مرسيدس: دي فريز كان "محظوظًا" بالفوز في الدرعية بعد دخول سيارة الأمان

أشاد إيان جايمس مدير فريق مرسيدس في الفورمولا إي بسائقه نيك دي فريز الذي سجّل أوّل فوز له في البطولة، قائلًا بأنّه كان "لا يُمكن إيقافه" في جائزة الدرعية، لكنّه اعترف كذلك بأنّ الصانع الألماني كان "محظوظًا" بتحقيق الفوز.

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مرسيدس: دي فريز كان "محظوظًا" بالفوز في الدرعية بعد دخول سيارة الأمان

تصدّر دي فريز كافة الحصص خلال اليومين الافتتاحيين من الجولة الأولى لموسم 2020/2021 - حصّتا التجارب الحرة وتصفيات المجموعات والسوبربول - قبل أن يتواجد في صدارة كلّ لفّة من السباق الذي فاز به.

وقد عبر دي فريز خط النهاية بفارق 4.1 ثانية أمام إدواردو مورتارا سائق "فينتوري ريسينغ" - الذي كان يسابق مستعينًا بمحرك مرسيدس كذلك - ليسجّل ثاني فوز على التوالي للفريق المصنعي لمرسيدس بعد انتصار ستوفيل فاندورن في جولة برلين الختامية العام الماضي.

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وكانت المشاكل التقنية والأخطاء الإجرائية قد ألقت بظلالها على دي فريز الموسم الماضي - والذي أكمله في المركز الـ 11 - أكثر من زميله ووصيف البطولة فاندورن.

لكنّ جايمس اعترف بأنّ الفريق كان "محظوظًا" بتوقيت دخول السيارة الأمان الثانية في الدرعية، والتي ألغيت وضع الهجوم الذي فعلّه لتوّه رينيه راست الذي كان في المركز الثاني لصالح آودي.

حيث قال: "نيك كان لا يُمكن إيقافه طيلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "ولكن إذا ما نظرت إلى الطريقة التي استعدينا بها وكذلك نفّذنا بعض الأمور خلال السباق، فعليّ الاعتراف بأنّنا كنا محظوظين في بعض المواقف مع الكيفية التي تحوّل بها الوضع خلال فترة سيارة الأمان".

وتابع: "لكن هذا ما حدث، ومع المعلومات التي كانت لدينا في ذاك الوقت، فقد قمنا بالأمر الصائب. انا سعيد جدًا بأدائنا اليوم".

من جهته، صرّح دي فريز لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه "تفاجأ" بأدائه المهيمن في الدرعية.

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فقال: "نحن هنا من أجل الفوز بكل تأكيد، وذلك هو هدفنا، ومن تلك الناحية، ما حدث لم يكن مفاجأة. لكننا جميعًا نعلم التحديات التي تفرضها الفورمولا إي ومدى صعوبة البطولة. لذلك كان من المفاجئ بعض الشيء أن نخوض يومًا قويًا كهذا، من البداية وحتى النهاية".

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