مرسيدس تُعلن مغادرتها الفورمولا إي بعد 2022

مثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأحد الماضي، فإنّ مرسيدس المتوّجة باللقب ستتبع خطى مواطنتيها آودي وبي ام دبليو عبر مغادرة السلسلة كفريق مصنعي بنهاية حقبة الجيل الثاني من السيارات.

يأتي ذلك بعد أن كشف الصانع الألمانيّ الشهر الماضي عن انتقاله نحو الاقتصار على توفير سيارات طرقات كهربائيّة بالكامل بحلول 2030 كجزء من استثمار بقيمة 34 مليار جنيه استرليني.

وتماشيًا مع هذا الإنفاق، ستقوم مرسيدس بـ "تحويل كلّ مواردها" بعيدًا عن برنامج الفورمولا إي وتطبيق "الدروس التي تعلّمتها من المنافسة في السلسلة لتطوير منتجاتها".

وأشارت مرسيدس إلى أنّ مغادرتها الفورمولا إي ستسمح لها بـ "تركيز أنشطة رياضات المحرّكات المصنعيّة الخاصة بها" على الفورمولا واحد بالنظر إلى موقع البطولة كـ "المخبر الأسرع للتطوير وإثبات الاستدامة وتكنولوجيات الأداء المستقبليّة".

وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيّام من ضمان نيك دي فريز لقب موسم 2021 في السباق الختاميّ في برلين.

كما سمحت نتيجة الهولندي وزميله ستوفيل فاندورن لضمان مرسيدس تتويجها بلقب الفرق ضمن موسمها الثاني فقط كفريق مصنعي بعد خلافتها لبرنامج فريق "اتش دبليو آي" الذي انضمّ إلى البطولة موسم 2018-2019.

وقال ماركوس شافر عوض مجلس إدارة دايملر: "التزمنا في مرسيدس-بنز بمجابهة التغيّر المناخيّ بكلّ قوّة في هذا العقد".

وأضاف: "يتطلّب ذلك التحويل المتسارع لشركتنا ومنتجاتنا وخدماتنا نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، ومدفوعٍ بالبرمجيّات، ولتحقيق ذلك فإنّنا نحتاج للتركيز بالكامل على أنشطتنا الجذريّة".

وأكمل: "مثّلت الفورمولا إي دافعًا جيّدًا لإثبات خبرتنا وتشكيل علامة مرسيدس-إي.كيو، لكنّنا سنواصل الضغط على صعيد التقدّم التكنولوجي في المستقبل، خاصة على صعيد الدفع الكهربائيّ، عبر التركيز على الفورمولا واحد".

وأردف: "تقدّم الفورمولا واحد إمكانيّات ثريّة لنقل التكنولوجيا.. وسيصل فريقنا والسلسلة بأكملها إلى مستوى صفرٍ من الانبعاثات الصافية بنهاية العقد الحالي".