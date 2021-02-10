مرسيدس تعترف بأنّ وحدة طاقتها الجديدة للفورمولا إي "مجازفة ضخمة"

ستشرع مرسيدس في استخدام وحدة طاقة مطوّرة كثيرًا خلال موسمها المصنعيّ الثاني في السلسلة. وفي ظلّ قوانين المصادقة للحدّ من التكاليف، فسيتواصل استخدام وحدة الطاقة هذه لعامين.

لكن كُشف أنّ مرسيدس كانت تنوي بدء الموسم بتصميمها من الموسم المنقضي الذي وضعها في المركز الثالث في بطولة الصانعين.

وجاء التأخير نتيجة الإغلاق المؤقّة لمصنع الفريق للفورمولا إي في الوقت الذي عملت فيه منشأة المحرّكات عالية الأداء لتصنيع أجهزة التنفّس الاصطناعيّ لمرضى كورونا.

لكن بالنظر إلى أنّ مسودّة روزنامة الموسم الجديد شهدت إدراج الجولة الافتتاحيّة في 16 يناير في سانتياغو عوضًا عن نوفمبر أو ديسمبر مثلما كان متوقّعًا سابقًا، سمح ذلك الوقت الإضافيّ لمرسيدس بتقديم وحدة الطاقة الجديدة هذا الموسم.

وقال آيان جايمس مدير الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت هناك الكثير من المحادثات حول المقاربة عندما جاءت أزمة كورونا".

وأضاف: "لم تتوقّف منشأة بريكسوورث مطلقًا عن العمل في البداية. لكن تمّت إعادة توظيف كلّ شيء. توقّف برنامج الفورمولا إي بالكامل وركّزنا على أجهزة التنفّس الاصطناعيّ".

وأردف: "لم نستأنف إلّا في مرحلة متأخّرة. لو لم يتمّ تأخير انطلاقة الروزنامة، لكان من المرجّح للغاية أن نبدأ الموسم بوحدة طاقة الموسم الماضي".

ثمّ تابع: "قلنا في أنفسنا: ما الذي نريد أن نبدأ الموسم به؟ شعرنا أنّه كانت لدينا فرصة لتحقيق خطوة إلى الأمام من خلال وحدة طاقة الموسم السابع".

وأكمل: "من الواضح أنّك تُحاول أن تُدرك ذلك في أبكر وقتٍ ممكن. لكن كانت تلك مجازفة ضخمة وسنرى إن كان ذلك سيُؤتي ثماره أم لا".

كما قال جايمس أنّ السيارة الجديدة هي "تطويرٌ" لسيارة "سيلفر آرو 01" من الموسم الماضي، لكنّه أوضح أنّ الفريق قدّم حزمة كبيرة من التحديثات لموسم 2021.

وقال حيال ذلك: "على صعيد المفهوم التصميمي، فإنّ وحدة الطاقة الجديدة تطويرٌ لسابقتها. لكن لم يكن هناك أيّ مكوّنٍ من السيارة لم تتمّ إعادة تصميمه".

وأضاف: "سنجلب وحدة طاقة جديدة بالكامل للموسم السابع".