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فورمولا إي / جائزة برلين 2 أخبار

مرسيدس بصدد الانسحاب من الفورمولا إي قُبيل حقبة الجيل الثالث

يبدو بأنّ مرسيدس تتجه للانسحاب من منافسات الفورمولا إي ومن المتوقّع أن تعلن رسميًا عن قرارها خلال الأيام المُقبلة، وذلك وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

مرسيدس بصدد الانسحاب من الفورمولا إي قُبيل حقبة الجيل الثالث

تأتي تلك الأخبار بعدما وقعّت مرسيدس خيارًا مؤجلًا للبدء في تطوير سيارتها لقوانين الجيل الثالث في البطولة، لكنها لم تعلن رسميًا التزامها بالحقبة الجديدة.

وقد أصدرت مرسيدس بيانًا بعد تأجيل تسجيلها، موضحة أنها رغبت في "توضيح" حول "تفاصيل هامة متعلقة بهيكل السلسلة".

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مع ذلك، من المتوقّع الآن أن تنسحب مرسيدس من الفورمولا إي، وذلك عقب قرار من الإدارة العُليا في دايملر.

وقد أكّد توتو وولف مدير قسم رياضة السيارات لدى مرسيدس لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه قد تمّ "اتخاذ قرار بالفعل" فيما يتعلق بحقبة الجيل الثالث.

حيث قال: "إذا ما ستغادر مرسيدس، وهو ما لم نصرح به، عندها سنحتاج للعمل على استراتيجيات بديلة".

وأضاف: "نحن لسنا في الرياضة كوننا نحب التنافس والقيادة حول الحلبات وحسب، ولكن كون الرياضة بشكل أساسي هي منصة تواصل وتسويق. وعليه، وعلى غرار كل ما نقوم به، فإنّ البطولة تحت تقييم دائم فيما يتعلق بالعوائد منها على مرسيدس-بينز".

وتابع: "بخلاف القيمة التسويقية التي تولّدها السلسلة، فإنها تتمحور كذلك حول التكنولوجيا ونقلها إلى الجانب التجاري، وعلى هذين الطريقين أن يسيرا بالتوازي، التكنولوجيا والتسويق. ولهذا يتمّ تقييم الوضع بشكل دائم ومعرفة إذا ما يزال هذا الأمر يساهم في كيفية رؤيتنا للعلامة التجارية".

ويأتي هذا الانسحاب الوشيك في الوقت الذي تخطط فيه مرسيدس لإطلاق سياراتها الكهربائية بالكامل بدءًا من 2025.

وأضاف وولف قائلًا: "مهما كان قرارنا، فلن يعني أّننا لا نرغب 100 بالمئة بالتواجد في البطولة كوننا لم نعد نحبها، أو أننا نحبها 100 بالمئة فسنبقى فيها إلى الأبد".

هذا وأكّد وولف كذلك بأن رئيس بطولة الفورمولا إي بات لديه علم بقرار الصانع الألماني.

مع ذلك، فهنالك تكهنات داخل البادوك تشير إلى احتمالية بقاء طاقم الفريق تحت ما يُعتقد بأنه سيكون فريقًا خاصًا بقيادة وولف مع سيارة ستواصل اعتماد محرك مرسيدس.

جديرٌ بالذكر أنّ هذا الإعلان يأتي مع نهاية الموسم الثاني فقط لمرسيدس في الفورمولا إي، وذلك بعدما دخلت معترك البطولة مع فريق مصنعي في موسم 2019/2020 بعد موسم تحت لواء "اتش دبليو أيه رايس لاب".

فيما يتصدر سائقها نيك دي فريز ترتيب البطولة بالتوجه إلى السباق الختامي اليوم في برلين.

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