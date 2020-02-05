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ما سائق الفورمولا إي الصيني يدخل حجرًا صحيًا يمتدّ لـ 14 يومًا في المكسيك

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ما سائق الفورمولا إي الصيني يدخل حجرًا صحيًا يمتدّ لـ 14 يومًا في المكسيك
05-02-2020

تمّ إدخال ما كينغ هوا سائق الفورمولا إي الصيني إلى الحجر الصحيّ لمدّة 14 يومًا قبل جائزة المكسيك استجابة لنصيحة من الحكومة في ظلّ تواصل تفشّي فيروس كورونا الجديد.

من المنتظر أن يُقام سباق العاصمة المكسيكيّة في الـ 15 من فبراير/شباط، وذلك باستخدام تصميم محدّث من الحلبة يستغلّ المزيد من أجزاء مسار الفورمولا واحد.

ووصل ما إلى المدينة في الثاني من فبراير/شباط، ووفقًا لبيانٍ من فريقه نيو فإنّ هذا الإجراء جاء من أجل "التصرّف بطريقة مسؤولة تجاه البطولة والأطقم المشاركة في الفورمولا إي". وسيُشارك الصيني الآن في أسبوعي حجرٍ صحي.

وكان تأثير فيروس كورونا الجديد قد أجبر البطولة على تأجيل جولة سانيا بشكلٍ رسمي.

وبالرغم من أنّ الفورمولا إي لم تقترح بعد موعدًا آخر للسباق – حيث طُرح خيار الإلغاء التام وإضافة سباقٍ ثانٍ في نيويورك – فإنّ بيان فريق نيو أشار أيضاً إلى أنّ الفريق انتظر عودة جولة صينيّة إلى البطولة في روزنامة هذا العام.

كما أشار الفريق إلى أنّ طاقمه في حالة صحيّة جيّدة بعد العودة من جائزة سانتياغو الفارطة إلى شنغهاي للاحتفال بالعام الصيني الجديد.

وجاء في البيان: "احتفل كامل أفراد طاقم فريق نيو بالعام الصيني الجديد في الصين بعد جائزة سانتياغو. جميع أفراد الطاقم بقوا في منازلهم في شنغهاي طوال فترة العطلة استجابة لنصائح الحكومة لمجابهة تفشّي فيروس كورونا".

واختتم: "جميع الأفراد في حالة جيّدة وصحيّة، يتجهّزون جميعًا الآن للجملة المقبلة في المكسيك".

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